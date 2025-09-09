Capa Jornal Amazônia
Dispara o número de estudantes matriculados no ensino médio integral no Brasil

De 2016 a 2024, o número de alunos nas redes estaduais aumentou em 242%

Talita Azevedo | Especial para O Liberal
fonte

Número de estudantes da modalidade integral aumentam em todo o Brasil (Foto: Agência Pará)

Nos últimos anos, o número de estudantes matriculados no ensino médio integral disparou, com um crescimento de até 242%, contando de 2016 até 2024. Os dados atuais registraram um salto de 393 mil para 1,3 milhão de matrículas em todo o Brasil. O avanço foi resultado do aumento do número de escolas ofertando vagas para a modalidade integral, que passaram de 1.600 para mais de 7.000 unidades, de acordo com o novo estudo do Todos Pela Educação, com base em informações do MEC (Ministério da Educação), Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e Deed (Diretoria de Estatísticas Educacionais).

No Pará, 49 unidades adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando mais de 161 escolas nesse modelo pedagógico. 

“Em 2018, a modalidade integral atendia cerca de 6 mil estudantes. Em 2025, esse número chegou a 48 mil matrículas, representando um aumento de oito vezes na capacidade de atendimento. As escolas em tempo integral também garantem aos alunos três refeições diárias, almoço e dois lanches”, informou a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em nota.

Em todas as unidades de ensino integral, a comunidade escolar tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento integral dos estudantes, contemplando dimensões cognitivas, sociais e emocionais, com ênfase na construção do projeto de vida. "O objetivo é formar jovens preparados para o exercício pleno da cidadania, capazes de agir de maneira autônoma, solidária e competente”, acrescentou.

Apesar do crescimento significativo, o estudo considera o panorama diferente para cada estado. “A oferta é ainda bastante desigual pelo país. No Pará, por exemplo, apenas 7% das matrículas na rede estadual são em tempo integral, um quantitativo muito baixo tendo em vista que hoje já há diversas evidências de que o tempo integral representa um importante motor de redução de desigualdades educacionais, além de promover diversos benefícios não só em termos de aprendizagem, como também em níveis sociais e econômicos. Olhando para os dados, nota-se que os estados que mais ofertam essa modalidade não necessariamente são os mais ricos, o que significa que a expansão e a oferta do tempo integral é mais uma questão de prioridade politica e orçamentária do que falta de recursos”, pontuou Bernardo Baião, coordenador de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação.

A análise da organização considera como matrícula no ensino médio integral a inscrição do estudante que permanece em atividade presencial por até 35 horas semanais. A nível nacional, 22% dos alunos da modalidade ocupam uma posição nessa etapa.

"Nos últimos 8 anos, o estado do Pará avançou apenas 6% na oferta de matrículas de tempo integral, com patamares bem abaixo da média nacional. O dado é preocupante, na medida que hoje já existem diversos estudos que evidenciam a importância do tempo integral para os estudantes. Em termos educacionais, estudantes do tempo integral, em média, possuem resultados melhores nas avaliações de aprendizagem, como o Enem, do que os alunos das escolas regulares e, portanto, estão mais propensos ao ingresso no Ensino Superior”, explicou o coordenador.

Segundo Bernardo Baião, alunos do ensino integral ingressam mais rápido e de forma qualificada no mercado produtivo. Além disso, há destaque para outros benefícios sociais, como a melhoria do padrão alimentar e questões relacionadas a motivação da vida escolar.

Atualmente, a maioria das escolas no Pará e no Brasil ainda ofertam a modalidade regular, com quatro a cinco aulas por dia. "No entanto, desde 2023 o governo federal implementa um programa robusto de apoio técnico e financeiro para que as redes de ensino priorizem novas matrículas em tempo integral. Na visão do Todos Pela Educação, esse é um passo importante para induzir o avanço dessa modalidade. Cabe, portanto, as redes de ensino garantirem prioridade e desenvolverem planos robustos de expansão da modalidade nos territórios”, esclareceu.

