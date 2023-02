Dia Nacional do Profissional Gráfico: a importância do ofício ao longo dos anos

O Dia Nacional do Gráfico, ou Dia Nacional do Profissional Gráfico, celebrado no dia 7 de fevereiro, presta homenagem aos trabalhadores que operam máquinas copiadoras e impressoras. Esses profissionais trabalham com impressão de materiais impressos de diversos tipos, além de produzirem artigos de cartonagem e papelaria, editarem livros, convites, notas fiscais, jornais e revistas. Apesar da informatização atuar no sentido de tornar digital tudo que antes era apenas impresso, o papel das gráficas e de seus profissionais permanece sendo necessário.

Há 25 anos, o profissional gráfico Josué Pereira, 60 anos, atua na profissão. Ele conta que aprendeu as técnicas de operação das impressoras a partir de um curso especializado na área, e logo após concluir sua formação, foi selecionado para uma vaga no Grupo Liberal. “Depois que fiz o curso consegui trabalhar na impressão do jornal O LIBERAL, sempre digo que essa foi uma benção, pois esse é o meu primeiro emprego e desde lá continuo firme e forte exercendo a minha profissão”, afirmou.

Josué trabalha com mais dois profissionais do ramo. Ele diz que cada um deles têm uma forma específica de operar, já que além dos conhecimentos adquiridos no curso, a experiência também é um diferencial, ou seja, a sabedoria obtida ao longo dos anos também se faz na hora de executar as tarefas. “Nós passamos os textos da chapa para o papel, precisamos estar atentos às cores. Fazemos a dosagem da água e da tinta para a imagem sair. A gente aprende todos os dias, nunca ficamos presos no que já sabemos, pois todo dia há algo novo para aprender”, assegurou.

Os três níveis do trabalhos gráficos



Os trabalhos gráficos são realizados em três níveis diferentes: a pré-impressão (a elaboração do produto), a impressão de uma matriz (rotogravura, flexografia ou off-set) e o acabamento através de dobraduras, cortes, colagens e grampeamentos.

Surgimento do ofício

A criação do ofício de profissional gráfico é atribuída a Johan Gutemberg, responsável pelo feito por meio de diversos metálicos (letras em alto relevo) e tinta. A partir desses materiais e de uma técnica que permitia imprimir cerca de trezentas páginas por dia, Johan Gutemberg fez a primeira impressão da Bíblia Sagrada.

Origem da data

A data foi criada no ano de 1923 em razão de uma greve ocorrida entre os profissionais gráficos, em São Paulo, que reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos. O êxito do ato foi surpreendente, fazendo com fosse criado o sindicato da classe gráfica, a União dos Trabalhadores Gráficos, tendo como presidente João da Costa Pimenta, linotipista.