Dia do Leitor: Grupo Liberal faz programação especial com assinantes nesta sexta-feira (6)

O Dia do Leitor será comemorado neste sábado (7). E, para celebrar a data, o Grupo Liberal vai realizar, na tarde desta sexta-feira (6), uma edição especial do “Café com o Leitor”. Cinco pessoas foram convidadas para participar do evento, que vai ocorrer no prédio de O Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Será um momento para se falar sobre o papel e a importância da leitura de vários pontos de vista e como o jornal O Liberal contribui para isso.

Quem organizou a programação foi o Mercado Leitor, de O Liberal. Thainá Silva está à frente da ação, juntamente com Jean Brayd, que também é um dos organizadores do evento. A programação vai ocorrer às 15 horas.

Thainá Silva explicou que, dos cinco convidados, três são assinantes, uma das quais é escritora. Ela acrescentou que, no final do evento, haverá a entrega de brindes para os convidados. O "Café com o Leitor” é um encontro que visa tornar o usuário um protagonista, escutar as sugestões e estreitar o relacionamento entre os leitores e o gestor, permitindo que cada um exponha o ponto de vista acerca dos conteúdos.

Rudajá Dantas, 77 anos, é oficial da reserva da Marinha. É assinante de O Liberal há mais de 20 anos. A mãe dele, dona Dilma Dias Dantas, tem 98 anos e acompanha as notícias publicadas pelo jornal. “Ela sabe tudo, comenta as notícias. Está lúcida, perfeita”, afirmou. Rudajá lê o jornal todos os dias. “Não vivo sem a leitura de O Liberal”, afirmou. Ele gosta de ler o noticiário depois do almoço ou, então, à noite e antes da segunda edição do JL 2 (TV Liberal).

Rudajá gosta de ler as notícias locais, nacionais e internacionais. É pelo jornal que ele se informa, por exemplo, sobre o calendário de vacinação contra a covid-19 e os postos de vacinação. "Gosto bastante de ler. Gosto do jornal de papel", disse.

O promotor de Justiça Nilton Gurjão das Chagas, 57 anos, falou da importância do Dia do Leitor e da leitura. “É muito importante em virtude da leitura trazer conhecimento, cultura e autoconhecimento. Por isso é importante que todo mundo consiga ler, pelo menos um pouquinho, e faça disso um hábito diário para a sua vida”, afirmou ele, que é assinante de O Liberal há mais de 20 anos.

Ele disse que se interessa por todos os cadernos de O Liberal. “Gosto muito de atualidades, as colunas, das páginas 2 e 3, a parte de política e economia. Gosto muito de esportes e de cultura. Eu leio quando chego do trabalho, depois do almoço. Todo dia eu tenho que ler o jornal. Parece que me falta alguma coisa se eu não conseguir ler”, afirmou.

O Liberal foi fundamental para a alfabetização de ex-prefeito de Barcarena

O jornal impresso de O Liberal foi uma importante ferramenta no processo de alfabetização do ex-prefeito de Barcarena, Drº. Paulo Alcântara, hoje com 69 anos. Assíduo leitor do jornal impresso, o barcarenense leu suas primeiras palavras através no veículo de comunicação, quando residiu em Belém.

A leitura diária é um exercício que Paulo valoriza e julga imprescindível para o exercício da mente. “A geração atual tem dificuldade de ler. Eles querem pegar a noticia falada porque é mais prática. Gosto de ler e não vou deixar de ler em detrimento da facilidade da internet”, garante.

Os exemplares de O Liberal chegam todos os dias, de barco na cidade e Paulo Alcântara não deixa de comprar e ler, em qualquer hora do dia. “É um jornal bem escrito, que sempre se atualizou em todos os sentidos e se tornou um dos melhores e maiores jornais do Brasil, e a gente como paraense tem orgulho disso”, elogia o leitor contando que entre o que mais gosta de ler está o caderno de Política e o Repórter 70.

“A notícia nos alimenta”, diz leitora de 78 anos de Parauapebas

Para estar bem informada do que acontece no estado e no mundo, a aposentada Izabel Neto, todos os dias acessa a plataforma de OLiberal.com para estar por dentro das notícias. Apesar da idade, 78 anos, ela não deixa de ligar o computador e acessar o Jornal Online, assim é a rotina da aposentada que reside em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo ela, assuntos ligados a política é o que mais lhe chamam a atenção e para saber o que está acontecendo no meio, a idosa considera importante contar com um jornal que transmita seriedade e compromisso nas informações repassadas à comunidade.

“A notícia nos alimenta e nos mantém bem informados, ainda mais se tratando de conteúdos ricos em informação como O Liberal, frisou a idosa.

Leitora assídua há quase cinco do OLiberal.com, dona Izabel reforça ainda a importância da leitura na vida da terceira idade que precisam alimentar a mente por meio de informações que os mantenham antenados no que acontece em todo mundo, para ela ler é vida e foi através do O Liberal que ela encontrou a forma de garantir uma saúde mental com conteúdo dinâmico, objetivo e bem elaborado que chega até ela diariamente.

“Um material bem elaborado e que nos mantém vivos por meio do conteúdo claro e objetivo que nos deixa por dentro do que acontece nas cidades do Pará, Brasil e outros países. Ler é exercício para a mente, é cultura, as reportagens publicadas no jornal nos deixa ligados com o mundo, além de conhecer histórias e ter acesso a informações importantes que contribui com o nosso dia a dia, enfatizou a aposentada.

“No Liberal, eu sei que vou encontrar tudo o que eu preciso saber”, diz leitora de Marabá

No sudeste do Pará, na cidade de Marabá, a assistente administrativa Angela Maria Lima, depende muito de internet, celular e computador para trabalhar, mas não abre mão de um velho hábito. “Eu saio de casa pela manhã, deixo meu filho na escola e passo na banca no caminho para o trabalho. Gosto de conferir logo de cara a capa, de folhear o jornal com as mãos. Esse é um costume que eu trago desde a infância. A gente acaba absorvendo muito do que os nossos pais fazem em casa, não é?”, afirma. “Apesar de que eu percebo que hoje as pessoas são muito mais do mundo digital, mas eu gosto mesmo é do tradicional. Eu também leio muitas coisas na internet e até pelo celular, mas eu gosto desse hábito, sabe?”

Para essa leitora, a credibilidade também é um ponto importante a favor do jornal O Liberal, o que, de acordo com ela, contribui para que o veículo seja uma das suas principais fontes de informação. “Eu vejo que são matérias assinadas, explicativas, ninguém põe seu nome em um texto que contém inverdades”, diz. “No Liberal, eu sei que vou encontrar tudo o que eu preciso saber. Não só sobre Marabá, mas sobre toda a região, todo o Estado. Até porque, muito do que acontece na capital acaba tendo algumas consequências para o interior. E é importante que a gente fique antenado”, defende a assistente administrativa.

Sobre como ela lida com a conectividade do filho, Angela afirma que tem cuidados na medida certa e permite que o pequeno tenha sua liberdade para navegar, mas que supervisiona e tenta ensinar pelo exemplo. “Esse é um processo que eu acredito que seja inevitável. Ele já tem contato com computador, celular, tablet e não há como impedir porque hoje em dia tudo está conectado”, explica. “O meu esforço é para que ele aprenda, como eu aprendi a se informar por fontes confiáveis. Ele já é um leitor do jornal, de certa forma, porque até na tarefa da escola a gente usa os jornais antigos”, conta.