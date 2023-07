Dia do Homem: Grupo Liberal oferece ações para levar qualidade de vida e bem-estar aos colaboradores

Em alusão ao Dia do Homem, comemorado no próximo sábado (15), o Grupo Liberal iniciou, nesta quarta-feira (12) e segue até a próxima quinta-feira (13), com diversas ações visando promover qualidade de vida e bem-estar aos colaboradores da empresa. A pretensão também é chamar a atenção para o cuidado com a saúde do público masculino. A ação é uma iniciativa do departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa e do setor de Marketing.

Na manhã de quarta (11), colaboradores da Redação, Comercial, Financeiro, Contabilidade e do setor de Tecnologia puderam contar com uma aula de ginástica laboral, conduzida pela educadora física Simone Brasil. A aula foi realizada em diversos espaços na sede da empresa, localizado na avenida Romulo Maiorana, que reúne os jornais O Liberal e Amazônia, Rádio Liberal e o portal Liberal.com.

Já pela tarde, a partir das 13h, os colaboradores terão a oportunidade de cuidar da estética e contarão com serviço de corte de cabelo. Também durante à tarde, das 15h às 17h, será a vez dos colaboradores do setor Industrial, da Informática e da Rádio Liberal receberem a sessão de ginástica laboral, que conta com exercícios práticos e de curta duração. A programação segue em cada setor do periódico.

A educadora física Simone Brasil lembra que a prática da ginástica laboral no dia a dia de trabalho pode promover diversos benefícios: “Você sai daquele ambiente de tensão. 10 minutinho que se sai daquele ambiente de tensão, você consegue ter uma produtividade melhor, oxigena melhor o cérebro, consegue organizar melhor as ideias e evita aquelas doenças relacionados ao trabalho. Você sai daquela posição, alonga e também trabalha a socialização”, afirmou Simone.

Na Redação, o repórter Eduardo Rocha deu uma pausa no expediente e aproveitou o momento para relaxar. Para ele, a ginástica é uma forma de melhorar o condicionamento físico. “Com a idade, a gente vai perdendo muito movimento, muita massa muscular. Eu acho fantástica essa iniciativa da empresa de chamar a atenção dos homens para a saúde. Vale muito a pena, nós, homens, nos cuidarmos para evitar complicações futuras”, disse.

Quem também aproveitou a dinâmica foi o supervisor de faturamento Janilson Pereira, do setor Financeiro, que parabenizou a ação da empresa. “É muito interessante essa iniciativa porque a gente precisa de movimento, a gente passa a maior parte do tempo sentado aqui na empresa. Para a gente que não tem tempo de ir à academia e passa a maior do tempo aqui, é muito interessante isso”, destaca.

A equipe do Financeiro da empresa também se engajou na iniciativa (Thiago Gomes / O Liberal)

Programações

Já na quinta-feira (13), haverá uma sessão de massagem, a partir das 9h, no auditório do bloco B, na sede do Grupo. E, às 16h, a programação em comemoração ao Dia do Homem encerra com sorteio de brindes aos colaboradores, no Hall da Entrada. As programações foram realizadas em parceria com a Estação Cosméticos, academia Mega Training e pela empresa Fisiotech.

A coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, comenta que a programação promovida pela empresa é uma forma de fazer com que os colaboradores se sintam valorizados e um gesto de cuidado. “Eles se sentem mais motivados, percebendo que a empresa está olhando para eles, está buscando cuidar deles. Eles ficam mais animados. A gente passa pelos setores, quando tem essas ações, e vê o sorriso no rosto”, frisa.

Veja as demais programações do “Dia do Homem” no Grupo Liberal:

13/03

Massagem: das 9h às 12h e das 14h às 17h, no auditório do bloco B

Sorteio de brindes: às 16h, no Hall de Entrada

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)