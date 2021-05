Dia de Santa Rita é celebrado na Grande Belém

Uma das santas da Igreja Católica mais queridas dos paraenses, ganha homenagens neste sábado (22): Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperadores. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens ocorrem nas Paróquias São José de Queluz, no bairro de Canudos, e Paróquia Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova 5, em Ananindeua.

A Arquidiocese repassa que este ano não serão realizadas as tradicionais procissões de Santa Rita na Paróquia São José, que desde abril de 2019 é Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém, e a Procissão das Rosas na Paróquia Santa Rita. Essas manifestações de fé serão substituídas pela saída da Imagem da Santa em carro aberto pelas ruas neste sábado (22) em Canudos e no domingo(23) na Cidade Nova.

Celebrações

A Paróquia São José de Queluz, na avenida Cipriano Santos, 311, em Canudos, a festividade começou no dia 13 e segue até o dia 22, com novena às 18h e Santa Missa às 19h. Neste sábado (22), Dia de Santa Rita, a programação começa com missas às 7h, presidida pelo frei Paulo Alessandro Dias. Ao término da celebração, a Imagem de Santa Rita de Cássia sairá em carro aberto pelas ruas do bairro.. A igreja ficará aberta para visitação ao longo do dia e contará ainda com celebrações às 11, 17 e 19 horas.

Na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova V, We 32, em Ananindeua), a festividade também começou no dia 13 de maio e segue até o dia 23. Este ano, o tema é “Com São José e Santa Rita aprendamos a ler um coração de Pai e Mãe”. A programação durante o período conta com terço às 17h30 e Santa Missa às 19h.

Neste sábado(22), no dia da santa, a programação começa às 7h, com missa presidida pelo monsenhor Raimundo Possidônio , vigário geral da Arquidiocese. Já às 9h a missa será conduzida pelo padre José Maria da Silva Ribeiro, pároco da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Às 12h, a Missa será presidida por dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Às 15h, a celebração será presidida pelo padre Fábio Quintal, pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, e às 17h pelo padre Devair Nunes Delgado, pároco da Paróquia Santo André Apóstolo.

À noite, a celebração solene será presidida por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, às 19h, e concelebrada pelo pároco, padre André Teles e o vigário paroquial, padre Romeu da Silva.

No domingo (23), a Santa Missa será celebrada às 7h, presidida pelo padre André Teles. Em seguida, a Imagem será levada em carro aberto pelas ruas da Cidade Nova V. Para o encerramento da festividade, também haverá celebrações às 9h e 19h. As celebrações regem os cuidados previstos nas orientações pelas autoridades sanitárias e orientações da Arquidiocese de Belém, em combate a Covid-19. Estão sendo mantidos durante as celebrações o distanciamento social, controle de acessos, lotação máxima, o uso permanente de máscaras e disponibilização de álcool e número maior de missas e com transmissão da programação pelas redes sociais das paróquias.