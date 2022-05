Dia das Mães: Profissionais do Hospital Metropolitano recebem homenagem dos filhos

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), filhos de profissionais que atuam na unidade enviaram cartas em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no Brasil em 8 de maio. A iniciativa faz parte do projeto “Cartas de Afeto”, desenvolvido para homenagear colaboradores e usuários.

“Mãe, por meio dessa singela mensagem, agradeço por todo investimento e confiança depositada em minha pessoa. Eu amo você”. Assim começa a carta enviada pelo filho da analista de treinamento, Telma Mendes.

“Nem sei expressar o que sinto pelo meu filho. Com toda certeza, esse amor compartilhado com ele, dentro da nossa casa, é trazido para cá em cada dia de atuação, em cada auxílio prestado. Sou muito grata pela lembrança”, diz a analista, que atua no HMUE há 13 anos.

Outra profissional que recebeu uma carta foi Ester Lídia, responsável pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do hospital. Emocionada, ela lembra a boa relação que tem com a filha.

“Juro que não esperava por essa lembrança. Me emociona muito falar da minha filha. Nossa relação é linda e muito afetuosa. Hoje ela não mora mais comigo porque se casou, mas sempre que podemos, estamos juntas”, conta.

Mais homenagens

“Com a ação, o nosso objetivo foi homenagear essas mães que se entregam tanto todos os dias para cumprir a missão do Hospital Metropolitano que é salvar vidas. A homenagem, com certeza, se estende a todas as profissionais”, diz Natália Failache, supervisora de Humanização do hospital.

Mães receberam homenagens dos filhos (Divulgação / Hospital Metropolitano)

Durante o café da manhã, as mulheres assistiram a uma apresentação especial. O cantor paraense Gabriel Melo, filho da responsável pelo Setor de Faturamento da unidade hospitalar, fez um show surpresa para todas as mães presentes.

“Homenagear a minha mãe é uma felicidade nesse e em todos os dias da minha vida. Aproveitar para celebrar outras mulheres por meio da música dentro do campo de trabalho é uma felicidade”, comenta Gabriel Melo.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência pertence à rede de saúde pública do Governo do Estado, gerenciado pela Pró-Saúde, e é referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de vítimas de traumas e queimados.