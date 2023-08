Cúpula da Amazônia: forças de Segurança Pública fazem simulado para reunião, em Belém

Ao longo da manhã desta quarta-feira (2), integrantes de órgãos de Segurança Pública atuaram em um simulado de proteção aos participantes do evento Cúpula da Amazônia, agendado para os dias 8 e 9 deste mês, na terça e quarta-feira próximas. As ações chamaram a atenção de quem passou pelas proximidades do Hangar - Centro de Eventos da Amazônia, isso porque a avenida Brigadeiro Potássio, entre as avenidas Dr. Freitas e Júlio César, no bairro do Marco, foi interditada.

Guarnições fazem treinamento para atuar no evento Cúpula da Amazônia (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Por isso, a circulação de veículos ficou lenta na Júlio César e Dr. Freitas, nesta semana de volta às aulas na Grande Belém. A partir desta sexta-feira (4) e até domingo (6), o evento “Diálogos Amazônicos”, reunindo iniciativas da sociedade civil para novas estratégicas para a região, acontecerá no Hangar. O Diálogos” integra a programação da Cúpula da Amazônia, em Belém, e contará com a participação de dirigentes e membros de instituições, entidades, movimentos sociais, centros de pesquisa e agências governamentais dos países amazônicos.

Simulação

A programação do simulado de segurança transcorreu a partir das 9h30, quando a avenida Brigadeiro Potássio teve seu trânsito suspenso, entre a Dr. Freitas e Júlio César. Primeiramente, foi testado o esquema de segurança das autoridades a partir de hotéis da cidade até o Hangar, sede da Cúpula da Amazônia. Em seguida, foi colocado em xeque a segurança de transporte das autoridades no deslocamento do Hangar para os hotéis.

No simulado, atuaram agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e da Prefeitura de Belém, via Guarda Municipal (GBel).

Trânsito ficou alterado no acesso à Brigadeiro Protássio, no Marco (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A partir das portas de entrada do Hangar, houve simulação de embarque e desembarque de autoridades. Policiais em viaturas e motos atuaram na escolta, mediante acompanhamento de coordenadores da operação. Por volta das 12h, a simulação foi encerrada.