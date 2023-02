Covid-19: Saiba onde tomar a vacina Pfizer Baby e Adulta em Belém, nesta quinta (23) e na sexta (24)

A retomada da vacinação contra a covid-19 em Belém, após o período do Carnaval 2023, será de forma intensa, nesta quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), nas unidades municipais de saúde, hospitais militares e universidades particulares, como informa a Prefeitura Municipal. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que a vacina Pfizer Baby está disponível para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias: mas só a 2ª dose, e só daquelas que iniciaram esquema com essa vacina.

Pode também tomar como aplicação da 1ª e 2ª dose da Pfizer Baby para crianças com comorbidades (os responsáveis devem apresentar os documentos comprobatórios).

Para crianças de 3 a 4 anos, está disponível a 2ª dose da vacina Coronavac.

Não disponível

Como repassa a Sesma, até o momento, não está disponível a aplicação de 1ª dose da vacina Pfizer Baby para crianças que não estão na categoria de comorbidade.

Também não está indicada aplicação de 1ª dose com Coronavac.

Reforço para adultos

A 1ª, 2ª e a dose de reforço da vacina Pfizer Adulto já estão disponíveis para pessoas de 12 a 17 anos. O segundo reforço está disponível para pessoas de 18 até 59 anos.

A Sesma também informa que aguarda o recebimento da vacina Pfizer Pediátrica (indicada para crianças de 5 a 11 anos) para divulgar a aplicação nas unidades de saúde e dar continuidade ao atendimento desse grupo.

Confira as unidades que aplicarão a Pfizer Baby (dias 23 e 24, 8h às 17h):

UMS Fátima

UMS Tapanã

UMS Satélite

UMS Pratinha

UMS Sideral

UMS Cabanagem

UBS Benguí II

UMS Marambaia

UMS Águas Lindas

UMS Curió

UMS Guamá

UMS Jurunas

UMS Terra Firme

UMS Cremação

UMS Sacramenta

UBS Pedreira

UMS Telégrafo

UMS Providência

UMS Paraíso dos Pássaros

UMS Icoaraci

UMS Maguari

UMS Outeiro

UMS Cotijuba

USF Carananduba

USF Maracajá

UMS Vila da Barca

Uremia - Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente



Veja os locais de aplicação da vacina Pfizer Adulta:

- Todas as unidades básicas de saúde: de 8h às 17h;

- Hospital Geral do Exército: de 9h às 12h;

- Hospital da Aeronáutica: de 8h às 11h e de 14h às 17h;

- Hospital Naval: somente às terças e quintas-feiras, de 8h às 12h.

- Unifamaz: no horário de 9h às 17h;

- Unama Alcindo Cacela e Uepa José Bonifácio: no horário de 9h às 17h.