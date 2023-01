Covid-19: Confira onde se vacinar em Marituba

A vacinação de crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas contra a covid-19 no Município de Marituba prosseguirá até esta sexta-feira (13), de acordo com o cronograma da Prefeitura Municipal. Serão aplicadas as doses de imunizantes de acordo com o respectivo público-alvo, incluindo o terceiro reforço (5ª dose).

Saiba os locais de vacinação e horários em Marituba:

Unidades de Saúde funcionando das 08:00 às 14:00:

ESF Santa Clara

ESF José Coelho Serrão

ESF Santa Lúcia

ESF Riacho Doce

ESF Manoel Paiva

ESF Bela Vista

ESF Celina Lameira

ESF Adalúcio Calado

ESF Pastor Arimatéia (Canaã)

As demais unidades têm funcionamento das 08:00 às 16:00