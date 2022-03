Covid-19: Confira como se vacinar em Marituba nesta terça (22)

A Prefeitura de Marituba tem agenda de vacinação contra a covid-19 até esta sexta-feira (25) em cinco pontos do município. Serão vacinadas, com a primeira dose, pessoas com idade a partir dos 5 anos completos; com a segunda dose, quem recebeu a primeira dose até 21 de fevereiro de 2022; terceira dose ou dose de reforço, pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose; terceira dose ou dose adicional, pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose.

Já a quarta dose será destinada a todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, profissionais de saúde e idosos com 70 anos ou mais 4 meses após a aplicação da terceira dose.

Veja os pontos de vacinação e horários:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 8h às 15h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 8h às 15h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 8h às 15h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 15h.

Prédio da Vigilância em Saúde de Marituba (Passagem Bom Jesus, S/N, Bairro Dom Aristides, ao lado do Centro de Diagnósticos)

Horário: 14h às 18h.