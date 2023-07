Corpo de paraense que morreu arrastada pela correnteza no Delta do Parnaíba chega hoje a Belém

O corpo da paraense Adriane Rodrigues da Silva, de 26 anos, que morreu arrastada pela correnteza no litoral piauiense no último final de semana, chega a Belém neste domingo (9). A informação foi confirmada ao Grupo Liberal por amigas próximas à jovem. O enterro de Adriane vai ocorrer na segunda-feira (10) no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém.

VEJA MAIS

Adriane desapareceu nas águas do Delta na tarde do dia 7 de julho. A jovem estava em um passeio turístico com a mãe e duas tias, quando desapareceu das dunas do Morro Branco. Ela teria descido da embarcação para fazer algumas imagens da paisagem, mas foi arrastada pela correnteza. A paraense estava acompanhada de um homem, que ainda tentou resgatá-la, mas sem sucesso.

A partida de Adriane teve repercussão nas redes sociais. Muitos amigos lamentam a morte processe da moça e ainda estão sem acreditar no fatídico ocorrido. Dentre as mensagens deixadas no Instagram está a da dentista Suzane Bentes, que tinha 10 anos de amizade com Adriane. As duas se conheceram ainda na época de escola e faziam parte de um grupo de colegas que nunca deixaram de perder o contato.

Em conversa com o Grupo Liberal, Suzane contou que Adriane era a caçula da família, possuindo dois irmãos mais velhos. Considerada a “alegria em pessoa”, gostava de viajar, ir a festas e shows.

“Ela era dona de uma força ímpar, mesmo com as barreiras sempre com um sorriso no rosto”, relembrou a dentista sobre a melhor amiga.

No dia do acidente, Suzane e Adriane chegaram a conversar por mensagem até o início da tarde. “Todos os dias a gente falava por mensagem. Ela me relatava toda a viagem, dizia que era lindo o local e bem legal”, acrescentou.

Adriane e Suzane eram amigas há mais de 10 anos (Arquivo pessoal)

A dentista afirmou que soube do desaparecimento da amiga na sexta-feira (7) por meio da cunhada de Adriane. Segundo Suzane, até o último minuto antes do corpo ser encontrado, amigos e familiares tinham esperança da jovem ser encontrada com vida.

Para Tathyane de Souza, também amiga de longa data de Adriane, a ficha ainda não caiu sobre a partida da jovem. Segundo a médica veterinária, está sendo muito difícil acreditar no que ocorreu, principalmente porque a vítima não sabia nadar.

Tathyane de Souza ao lado de Adriane (Arquivo pessoal)

“Ainda estou sem acreditar que isso aconteceu com ela. A ficha não caiu, principalmente porque a Drika não sabia nadar e era receosa com água. Ainda sem entender direito o que aconteceu e como aconteceu”, acrescentou Tathyane sobre o possível afogamento.

O velório de Adriane está marcado para ocorrer na próxima segunda-feira (10) pela parte da manhã. De acordo com a influenciadora Wállery Risuenho, uma das amigas próximas à jovem, não haverá velório, familiares e colegas deverão se reunir para dar um último adeus a ela em um cemitério localizado no bairro do Guamá, na capital paraense.

Com a voz embargada, Wállery contou à Equipe de Reportagem que ela e Adriane se conheceram no colegial, estudando desde a sétima série juntas. Das memórias boas que ficam, a influencer disse que se lembrará para sempre dos trabalhos e peças de teatro feitas juntas.

Wállery Risuenho e Adriane fizeram amizade ainda na escola durante a sétima série (Arquivo pessoal)

“Depois que saímos da escola, nos encontrávamos em idas ao cinema, saídas para a festa. Fui começando trabalhar com mídia e sempre que podia levava ela, tomava cuidado em deixar ela em casa, mesmo ela morando em Belém e, eu em Ananindeua”, disse.

Segundo Wállery, Adriane tinha cardiopatia congênita, ou seja, problema no coração e vivia sob restrições quanto a bebidas, atividades físicas, mas a jovem sempre teve o apoio da mãe para viver bons momentos.

“A mãe sempre estava com ela fazendo excursões. Nessa, ela estava com a mãe e duas tias viajando, ela sempre viajava, sempre gostou de aproveitar. Para ela, não tinha tempo ruim”, concluiu saudosa.