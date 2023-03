Corpo de mulher desaparecida em Barcarena é encontrado em um tambor de empresa

O corpo de uma mulher identificada como Marciely Lopes foi encontrado dentro de um tambor por volta das 5h30 da madrugada deste domingo (26), na área de uma empresa, em Vila do Conde, no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Ela estava desaparecida desde a semana passada.

As primeiras informações sobre o caso indicam que a vítima teria sido morta e o corpo esquartejado e colocado no tambor. Esse crime teria o envolvimento de dois homens, sendo que um deles já foi preso. O outro suspeito é procurado pela Polícia, e esse homem teria tido um relacionamento com Marciely.

