Corpo de jovem desaparecido em Itaituba é encontrado no Rio Tapajós

O corpo do jovem Ítalo Alves Portela, que caiu no rio Tapajós, no Município de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi encontrado na noite de de sexta-feira (20), por volta das 23 horas. Ítalo tinha desaparecido por volta das 12 horas de sexta (20). Ele teria passado mal e caiu no rio.

O jovem estava trabalhando em um flutuante às margens do Tapajós e desapareceu. Segundo familiares, Ítalo sofria de convulsões frequentes. Ainda na sexta-feira, jovem havia se sentido mal pela manhã, antes de ir ao local de trabalho, no afã de continuar com suas tarefas no empreendimento que seria do pai dele. Ítalo era casado e tinha duas filhas.

Buscas

Um dos familiares de Ítalo disse que ele estava trabalhando junto com um outro colega de trabalho, mas, em seguida, acabou ficando sozinho no local. Logo depois, somente foram encontrados

o boné e a sandália do rapaz no rio.

Além de familiares, moradores e pescadores da área onde se deu o desaparecimento do jovem mobilizaram-se nas buscas por Ítalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência.

