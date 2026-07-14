Consultório do Homem: Belém tem serviço de saúde gratuito para o público masculino; veja onde

No Dia do Homem, celebrado em 15 de julho, conheça o serviço criado para ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde com prevenção de doenças, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo

Nesta quarta-feira (15), no Dia do Homem, várias inciativas reforçam a conscietização acerca dos cuidados com a saúde masculina. Em Belém, por exemplo, o Consultório do Homem é um exemplo de serviço gratuito voltado para a Atenção Primária desse público. O espaço, administrado pela rede municipal, funciona no Postão do Jurunas, localizado na Rua Eng. Fernando Guilhon, s/n, entre as travessas Bernardo Sayão e Breves, ao lado da passagem Jacobi, no bairro Jurunas. Funciona segundas e quintas-feiras, das 17h às 22h, e tem como público prioritário homens de 18 a 59 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), esse é o primeiro Consultório do Homem da rede municipal e foi criado para ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde com prevenção de doenças, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo.

Inaugurado em 23 de maio e em funcionamento desde 25 de maio de 2026, o serviço oferece consultas médicas em um horário pensado para quem trabalha durante o expediente comercial. Para atendimento, é necessário apresentar Cartão SUS, RG, CPF e comprovante de residência.

Balanço de atendimentos

Dados do sistema e-SUS extraídos em 6 de julho mostram que, desde a inauguração, em maio, foram registrados 126 atendimentos médicos de homens com idades entre 18 a 59 anos na unidade.

A Sesma informou que, após a implantação do Consultório do Homem, houve crescimento expressivo na procura pelo serviço: em maio foram realizados 20 atendimentos, número que saltou para 88 em junho, primeiro mês completo de funcionamento da iniciativa. Até o dia 3 de julho, já haviam sido registrados outros 18 atendimentos.

Compatível com a rotina de trabalho

De acordo com a coordenadora da Referência Técnica em Saúde do Homem da Sesma, Maísa Gomes, a criação do consultório representa um avanço na aproximação do público masculino com os serviços de saúde, principalmente por oferecer atendimento em horário diferenciado, compatível com a rotina de trabalho dos usuários.

“A proposta do Consultório do Homem é justamente criar um espaço em que esse público se sinta acolhido e confortável para buscar atendimento. Historicamente, muitos homens deixam de procurar as unidades de saúde por dificuldade de conciliar o horário de trabalho ou por não se sentirem à vontade em falar sobre determinados assuntos relacionados à sua saúde”.

Segundo a coordenadora, o atendimento em horário noturno e a presença de um médico homem, fortalece vínculos e facilita a abordagem de temas como saúde sexual, prevenção, doenças crônicas e outros cuidados importantes. “O objetivo é estimular que o homem procure o serviço não apenas quando estiver com algum problema, mas também para acompanhar e prevenir doenças”, ponderou Maísa Gomes.

Confira os serviços oferecidos:

Acolhimento e atendimento em horário flexibilizado, no terceiro turno, ampliando o acesso aos serviços de saúde.

Saúde sexual e reprodutiva: orientações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos; testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e diagnóstico e tratamento de ISTs.

Prevenção e controle de doenças crônicas: diagnóstico, acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial e do diabetes; avaliação e acompanhamento nutricional; apoio para cessação do tabagismo e redução do consumo nocivo de álcool e outras drogas.

Prevenção e diagnóstico precoce de cânceres masculinos: avaliação de riscos e orientações sobre os cânceres de próstata, testículo, pênis, boca e pele.

Saúde mental: acolhimento, avaliação e acompanhamento de casos de ansiedade e depressão.

Prevenção de violências e acidentes: orientações para prevenção de acidentes de trânsito e de trabalho.

Benefícios do serviço:

Diagnóstico e tratamento precoces de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e de condições urológicas;

Redução de internações e óbitos por causas evitáveis;

Diminuição dos custos relacionados a tratamentos de doenças em estágios avançados;

Ampliação do acesso aos serviços de saúde para uma população que, historicamente, procura menos as unidades de saúde.

Serviço

Consultório do Homem – Postão do Jurunas (Pastor Paulo Queiroz):