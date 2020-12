Ruas do Comércio têm grande fluxo de clientes na véspera de Natal

Preços altos e um aumento significativo na corrida às compras de última hora marcaram a manhã e início de tarde desta quinta (24) no Centro Comercial de Belém. A procura da véspera do Natal ganhou adeptos do uso correto do álcool em gel e máscaras, em sua maioria, mas também foi de pessoas sem a proteção nas ruas - embora em menor quantidade.

Para o camelô Wellington da Silva, de 27 anos, apesar da pandemia, o período natalino de 2020 foi até mais movimentado e mais lucrativo que o de 2019. "Mesmo com o grande aumento nos preços, as pessoas estão comprando os produtos desesperadamente, como se eles fossem os últimos do estoque".

"Vim na véspera do natal pois esperava que os preços estivessem menores, mas está tudo mais caro", reclamou a estudante Ana Clara Souza, de 19 anos. Ela achou a ida às compras decepcionante, por causa dos preços.

Apesar da falta de distanciamento social e da presença de muitas pessoas sem máscara no Comércio, as atitudes da população foram vistas com otimismo por Manoel Santa Rosa, de 63 anos. "A maioria das pessoas ainda está se protegendo da doença, usando máscara e álcool em gel. Isso é ótimo", avaliou.

Em meio à multidão, alguns turistas também puderam ser encontrados. A comerciante Júlia de Carvalho, de 61 anos, veio do Rio de Janeiro a Belém para passar o Natal e as festas pelo ano novo com a família de seu marido. "Como meus filhos decidiram passar as festas de fim de ano em suas casas, em outras cidades, decidi passar essa época com os parentes de meu marido que moram em Belém", justificou.