Clima de Copa chegou às UsiPaz dos bairros da Condor, Jurunas e Cabanagem, em Belém

Munidos de cornetas, apitos e acessórios de cabeça, a população que frequenta as Usinas da Paz dos bairros da Cabanagem, do Jurunas e da Condor fez a festa durante a transmissão do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, nesta quinta-feira (24).

Copa do Mundo 2022: Belém tem festa no jogo do Brasil com clima chuvoso; veja a movimentação

Primeiro jogo da Seleção Brasileira tem reuniões pela capital paraense, com expectativa de vitória na estreia do time de Tite, na Copa do Catar, contra a Sérvia

“Olha, eu achei excelente, aqui a gente não tinha essas coisas, essas brincadeiras, agora graças a Deus a gente tem uma brincadeira dessa aqui que proporciona a união entre amigos, agora é torcer para a seleção trazer a sexta estrelinha”, relatou o soldador Marcelo Paranhos, morador do bairro da Cabanagem, que compareceu no teatro da UsiPaz para acompanhar a partida e, muito otimista, ainda palpitou um placar extenso de 4x0 para a seleção Canarinho.

Ivanilda Vieira, coordenadora-geral da UsiPaz Cabanagem, explica o objetivo da confraternização. “A ideia surgiu a partir da escuta do território, muitos com problemas econômicos e emocionais, a Copa do Mundo agrega, une as pessoas e a Usina da Paz da Cabanagem é um local de referência para a comunidade que nesses momentos já espera que tenhamos algo diferenciado. Então nosso objetivo é proporcionar momentos de entretenimento, com qualidade, juntar as pessoas e estreitar os laços do pertencimento comunitário entre a população do bairro e a Usipaz”.

Ainda no bairro Cabano, o auxiliar de rampa do aeroporto, Hugo Leonardo, aproveitou a reunião dos moradores na UsiPaz para fazer uma renda extra com a venda de salgados. “É uma oportunidade que a gente tem que valorizar bastante porque vem agregar às nossas necessidades, tanto de lazer, quanto de fazer um dinheiro a mais, une o útil ao agradável e todo mundo sai ganhando”.

Essa foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo desse ano, jogando contra a Seleção Sérvia, venceu por um placar de 2x0, o suficiente para fazer a alegria da garotada que ia ao delírio cada vez que o ídolo do futebol brasileiro, Neymar Jr., apareceria na tela.

A cerca de 17km dali outras duas comunidades torciam pela vitória do Brasil, Jurunas e Condor, onde também contou a estrutura das Usina da Paz dos bairros, montada especialmente para recebê-los. “Nosso intuito é proporcionar a essas comunidades uma experiência diferente e que talvez nunca tenham vivido, então nós transformamos nosso anfiteatro em uma experiência de estádio para levar aos moradores uma nova vivência de copa do mundo e, com isso, proporcionar diversão e alegria para as pessoas que sabemos não ter condições financeiras. Essa é a essência do TerPaz, nada mais justo que trazê-los para dentro das UsiPaz”, defendeu Lucas Maia, coordenador geral da UsiPaz Jurunas/Condor.

“Foi muito legal isso que a Usina fez aqui pra gente, reunir nosso pessoal para uma tradição tão importante até pra nós brasileiros como o futebol. Espero que tenha em todos os jogos”. Deseja a cabeleireira Karen Santos, que caprichou nas cores da bandeira do Brasil e marcou presença no complexo multifuncional Jurunas/Condor

Serviço

A próxima transmissão será na segunda-feira (28), a partir das 13h, nas Usinas da Paz Cabanagem e Jurunas/Condor.