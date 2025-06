Clássico Re-Pa terá campanha de vacinação dedicada à prevenção e ao combate às hepatites virais

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza neste sábado (21) a abertura oficial da campanha “Julho Amarelo”, mês dedicado à prevenção e ao combate às hepatites virais. Pela primeira vez, a ação será integrada a um dos maiores eventos esportivos da capital paraense: o clássico Re-Pa, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

A proposta é aproveitar a visibilidade da partida e o grande fluxo de torcedores para ampliar o alcance das ações de saúde pública. “A escolha de um evento de grande visibilidade, como o Re-Pa, faz parte da estratégia da gestão municipal para ampliar o alcance da campanha e conscientizar a população sobre os riscos das hepatites virais, muitas vezes silenciosas, mas com potencial de causar complicações graves à saúde”, informou a Sesma.

As atividades terão início antes do jogo, a partir das 15h, com dois pontos de atendimento instalados no estádio: um no setor A (abaixo da arquibancada do lado azulino, onde estarão os torcedores do Remo) e outro no setor B (abaixo da arquibancada do lado bicolor, destinado à torcida do Paysandu).

Nos locais, serão oferecidos serviços como testagem rápida para hepatites B e C, vacinação contra hepatite B e distribuição de kits de prevenção, contendo preservativos masculinos e femininos, além de gel lubrificante.