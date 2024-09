Círio 2024: eletricista confecciona manto iluminado em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Para pagar uma promessa, que fez para a filha, todo ano, no Círio, o eletricista Harley Alberto, 43 anos, confecciona um manto iluminado de Nossa Senhora de Nazaré. Este ano, haverá uma novidade. O desenho feito por uma criança será projetado, por Harley, no manto.

No próximo sábado (14), na Igreja dos Capuchinhos, em Belém, crianças farão uma exposição com aproximadamente 20 desenhos em formato de manto e com temas amazônicos. E o desenho escolhido, em uma votação, será colocado no manto.

Quando mais nova, Ana Clara, filha de Harley, hoje com 9 anos, tinha amidalite ou amigdalite - doença infecciosa que atinge as amídalas). Aos 2 anos, ela estava com Harley acompanhando o Traslado da imagem de Nossa Senhora de Belém para Ananindeua. Era uma sexta-feira. “A minha filha tinha amidalite e dava umas febres muito altas. E, nesse dia, no momento em que a imagem passava por São Brás, a minha filha teve uma convulsão e chegou a ficar desmaiada”, contou.

Harley ficou desesperado. “Tudo engarrafado. Parei o primeiro carro que encontrei na rua, com a minha filha desmaiada no meu colo. Aí, pedi para Nossa Senhora que me desse calma para me conduzir naquele momento de desespero. Que ela pudesse me dar força que a minha filha se reanimasse. Minha filha voltou a si. E a gente conseguiu, com todo o engarrafamento, chegar no atendimento médico de urgência na avenida Doca de Souza Franco”, contou.

O eletricista contou que, naquele momento, pediu à padroeira dos paraenses que sua filha nunca mais tivesse convulsão. “E prometi que levaria o manto iluminado nas noites das trasladações”, contou. No dia seguinte, sábado, começou a fazer o manto, mas de forma improvisada e às pressas. “Os fios expostos, aparecendo a bateria e com poucos LEDs”, disse. Com o tempo, o trabalho foi sendo aperfeiçoado e ganhando qualidade. Desde então, já confeccionou manto com pedraria e com acrílico.

Manto provisório deste ano; a novidade será um desenho feito por crianças (Foto: Arquivo Pessoal)

Harley disse que, recentemente, participou de uma exposição de arte na igreja dos Capuchinhos. “Fui visitar a exposição e me chamou a atenção os desenhos amazônicos feitos pelas crianças”, lembrou. Ele pegou o contato da professora e da coordenadora do projeto com as crianças. “E apresentei a ideia das crianças fazerem desenhos, em formato de manto, com as coisas da Amazônia: rios, florestas”, contou. “A exposição será agora dia 14. Vai ser difícil decidir qual desenho eu vou projetar no manto”, explicou.

Ele contou que haverá um link para, no sábado, as pessoas escolherem o melhor desenho. Harley também disse que, este ano, a imagem vai em cima da réplica do Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio H-37”, da Marinha do Brasil (MB), que transporta a imagem no Círio Fluvial. A réplica foi feita de material acrílico. “E, dentro desse navio, vão ser reproduzidas as luzes de LED”, contou. “Eu visitei a imagem no 4º Distrito Naval. Eu tive a honra de conduzir a Imagem Peregrina. Então essa é uma forma de agradecer à Marinha”, afirmou.