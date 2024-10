CIOP confirma incêndio no bairro Fama em Outeiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores por causa de um incêndio ocorrido no bairro Fama, na Ilha de Outeiro, no final da tarde deste sábado (26/10). Não há feridos.

O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou que designou equipe para combater o fogo no local, que fica por trás do bairro Nova República II.

Dois registros de incêncios apenas neste sábado (26/10), informa CIOP

Somente nesta noite de sábado (26/10), o CIOP recebeu a confirmação de dois incêndios, a princípio, resultado do clima seco na região. O outro incêndio foi registrado entre os municípios de Barcarena e Moju. As equipes do CIOP, de plantão, agurdam a confirmação da localização exata pelos bombeiros designados para o combate do fogo na área.

Próximo das 21h, deste sábado, a equipe do CIOP confirmou ao grupo O Liberal que o incêndio no bairro Fama, está controlado.