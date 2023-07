Ciclista idoso morre atropelado, nesta quinta (27), na Perimetral, que registra 2 acidentes em 1 h

Uma pessoa idosa identificada com o prenome de Osmar, com idade na faixa dos 70 anos de idade, acabou morrendo por volta das 1h30 desta quinta-feira (27), ao ser atropelada por um ônibus no momento em que circulava de bicicleta na avenida Perimetral com a trvessa Barão do Triunfo, no bairro da Terra Firme. Logo em seguida, por volta das 11 horas, o empregado de empresa de assistência técnica Jair Rodrigues Pinheiro Filho, 31 anos de idade, caiu de moto dele e foi atingido por um carro de passeio na mesma Perimetral, próximo ao acidente com o idoso. O carro

passou por cima de Jair, mas ele conseguiu sobreviver e foi encaminhado para atendimento em uma unidade médica.

No acidente com o idoso de prenome Osmar, segundo as primeiras informações no local do fato, ele cruzou de bicicleta de uma para outra pista da Perimetral (sentido centro-Universidade Federal do Pará-UFPA), quando foi colhido por um ônibus da linhaCuruçambá-UFPA, de Ananindeua. O acidente se deu bem perto

do retorno entre as pistas, às proximidades de um motel.Uma outra versão do acidente é que o ônibus Curuçambá-UFPA teria feito uma ultrapassagem a um ônibus da linha Tamoios na pista em direção à UFPA e acabou atingindo o ciclista. Osmar sofreu morte

instântanea, dado o impacto dos traumas que sofreu na região da cabeça.Uma equipe de paramédicos do Samu compareceu ao local. Eles socorreram a vítima, mas o senhor não resistiu aos ferimentos e morreu na pista asfáltica. O corpo de Osmar foi coberto com papel laminado.

O motorista do ônibus se dirigiu até uma delegacia para fazer a ocorrência policial. Compareceram ao local do acidente polciais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), policiais civis,

técnicos da Polícia Científica, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) e dirigentes do

Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram)

Em sequência

Por volta das 11 horas, o empregado de empresa de assistência técnica Jair Rodrigues Pinheiro Filho caiu da moto em que transitava quando saía de perto da mureta de divisão da avenida Perimetral para cruzar a pista no sentido Centro-UFPA. Ele perdeu o controle do veículo, e, então, ao cair, se projetou para o trecho da via em que vinha um carro de passeio. O condutor do carro freiou, mas mesmo assim o carro acabou atingindo Jair.

Ele ficou embaixo do carro. Servidores da Limpeza Pública e outra pessoas no local conseguiram levantar o carro de cima de Jair. Ele teve o corpo quase todo tomado por raladuras e sofreu uma fratura no tornozelo direito. Jair sentia muitas dores, estava assustado, mas se mostrava lúcido, Ele reclamou de estar deitado no asfalto. Moradores usaram pedaços de papelão como cobertura ao acidentado, enquanto aguardava para ser levado a atendimento médico.

Jair, acidentado na Perimetral, tem o corpo protegido com papelão contra o sol forte (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Uma guarnição do 1º BPM esteve no local desse segundo acidente. O condutor do carro se deslocou até uma delegacia de Polícia, para a ocorrência policial, e Jair Rodrigues foi transportado pelo Samu para um hospital.