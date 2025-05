Cerveja Caribeña marca presença com ação durante congresso em Belém

Em meio ao primeiro dia do Congresso do Ministério Público sobre Justiça Climática e Sustentabilidade, nesta segunda-feira (23), em Belém, o evento contou com uma ação da cerveja Caribeña, promovida pela Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa) — que também é responsável pela fabricação da cerveja Sibéria. Durante a programação no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, a marca realizou a degustação do produto, apresentando ao público presente.

O evento do MP integra a programação preparatória para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), prevista para novembro de 2025, na capital paraense. O diretor comercial da Inbepa, Antônio Larrat, enfatiza a importância desse momento: “Quando a gente fala de justiça climática e sustentabilidade, é o evento de maior importância para a ONU. Por isso, nós da Caribeña não poderíamos ficar de fora do congresso, criando network, mostrando o potencial da marca e fortalecendo a produção do nosso estado”, afirma.

Segundo ele, a participação no congresso é estratégica para apresentar a qualidade da cerveja paraense ao Brasil e ao mundo. “Nosso produto é produzido 100% no Pará. Estamos fazendo uma degustação da marca, para que todos possam conhecer os nossos produtos e ver que a gente não deixa a desejar para nenhum produto do Brasil”, observa Larrat.

Antônio Larrat, diretor da Inbepa (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Ele ainda reforça que a empresa busca, com essa presença, “engrandecer o evento e garantir mais sustentabilidade”. Atualmente, a Caribeña está presente em diversos eventos e possui forte atuação social. “E isso inclui apoio a causas ligadas à proteção animal. Além disso, oferece serviços de delivery para residências, festas particulares e atende bares, restaurantes e supermercados em todo o estado”, completa.

Ação social

Entre as iniciativas recentes, a Cerveja Caribeña e o Baiúca Bar dera​m início, no dia 9 de maio, a uma campanha especial voltada à proteção de cães e gatos abandonados em Belém. A ação, que segue até o dia 8 de junho, acontece no Baiúca Bar, localizado na rua Bernal do Couto, no bairro do Umarizal, e oferece promoções e brindes exclusivos para quem quiser beber e ajudar.