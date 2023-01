Centro de Valorização da Vida está disponível para quem se sentir sozinho após a virada do ano

Fim e começo de ano é uma época em que, por diversos motivos, muitas pessoas se sentem tristes e sozinhas. E, nesse contexto, é importante o trabalho realizado pelo Centro de Valorização da Vida.

O CVV é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio que, neste ano de 2022, completou 60 anos de fundação. Todas as pessoas que trabalham no CVV são voluntárias. Atualmente, há 4.200 voluntários em todo o Brasil e 120 postos de atendimento em mais ou menos 100 cidades no Brasil.

No Pará, há dois postos de atendimento: em Belém e Santarém. Mas ambos atendem todo o Brasil. Todos os postos estão interligados, através do telefone 188, que é um número cedido pelo Ministério da Saúde.

A pessoa que liga vai conversar com um voluntário que estiver disponível em qualquer lugar do País. Em 2022, houve cerca de 5 mil chamadas originadas do Pará.

“O CVV não para seus atendimentos A proposta é estar disponível 24 horas por dia, sete dias na semana, para quem precisar de acolhimento e de uma boa conversa”, disse Luiza Montenegro, voluntária e porta-voz do CVV, em Belém.

Às vezes, as pessoas se sentem solitárias. Ou estão acompanhadas de familiares e amigos, com os quais, porém, não se sentem totalmente à vontade para conversar e compartilhar situações íntimas.

O CVV funciona de forma totalmente gratuita, anônima e sigilosa. A pessoa que ligar vai conversar com um voluntário que não vai saber o telefone dela, de onde ela fala, vai saber apenas o que ela quiser informar.

“Então isso, às vezes, é muito importante para as pessoas ter essa proteção de poder falar sem se preocupar com que o outro vai pensar, com quem vai estar do outro lado da linha. Pode ter um contato muito profundo com o que ela está sentindo e dividir isso com outra pessoa sem medo de crítica, sem medo de julgamento, porque a outra pessoa não conhece ela”, afirmou Luiza.

Balanço de fim de ano pode frustrante

E, a partir do momento em que ela desligar, aquilo não vai ser uma ameaça. Não vai ter ninguém para conversar com ela depois e trazer esse assunto à tona. Luiza Montenegro disse que esse período do ano acaba sendo um momento de reflexão sobre o que foi feito longo do ano e os planos para o ano seguinte.

“E esse balanço, muitas vezes, pode não ser satisfatório. Muitas vezes pode ser frustrante a pessoa se deparar e ver que, ao longo do ano, não realizou o que ela gostaria, ou teve perdas significativas para ela e não conseguiu superar”, disse.

Também é um momento de confraternização e quem não participa dessas reuniões pode acabar se sentindo isolada e desconectada. “Então pode gerar também esse sentimento de solidão, de desconexão com o outro, não estar fazendo parte de um sentimento que está vigente ali que está sendo compartilhado por outras pessoas e você não está sentindo. Isso também é muito comum nessas épocas de Natal e Ano Novo”, disse.

Voluntários doam mais tempo nessa época do ano

Luiza Montenegro disse que, nesse período do ano, os voluntários são estimulados para que possam trabalhar além e sua carga horária normal. “Há o estímulo para que, quem puder, doe um pouquinho maior nesse período, faça algumas horas extras de atendimento para que diminua a espera de quem nos procura. Isso é incentivado dentro desse grupo de 4.200 voluntários”, afirmou.

“Nossa proposta é aumentar nossa disponibilidade nesse período sabendo que pode haver, e muitas vezes há mesmo, um aumento da procura”, disse.

O CVV funcionou normalmente no Natal e também estará atendendo nos dias 31 e 1º. “Quem estiver passando por algum momento nesses dias e queira conversar com alguém fique à vontade para ligar para o CVV, no telefone 188, e nossos voluntários vão estar lá, disponíveis, para conversar com você”, afirmou. A ligação é gratuita e a pessoa pode conversar pelo tempo que desejar.

Em fevereiro, CVV abrirá novas vagas para voluntários em Belém

Em fevereiro de 2023, o CVV abrirá novas vagas para voluntários Belém. Ele passa por um treinamento, que ocorre duas a três vezes por ano. E o primeiro do ano vai ser em fevereiro. Para ser voluntário, tem que passar por esse treinamento, que tem uma carga horária de aproximadamente 24 horas.

Então, acontece durante oito semanas mais ou menos. E, depois desse treinamento, a pessoa pode começar a fazer os atendimentos. A pessoa escolhe o horário que for mais conveniente para ela (de manhã, tarde ou à noite) e o dia da semana. Ela vai realizar um plantão semanal, no dia e horário que for mais conveniente para ela.

O voluntário do CVV Renato Caetano de Jesus lembrou uma vez que fez plantão pela entidade na virada do ano - começou a atender antes da meia-noite do dia 31 de dezembro e encerrou na madrugada do primeiro dia do ano. “Foram mais de 70 ligações em cerca de duas horas, uma coisa impressionante”, disse.

“Teve muita gente que ligou para agradecer a existência do CVV, desejar um bom ano para nós, dizer que eram gratos por algum motivo. Mas muita gente ansiosa, desesperada, desesperançada. Algumas pessoas, além de se sentirem isoladas, sentiam-se exiladas da vida”, completou.

Renato disse que são pessoas que podem procurar o CVV durante todo o ano, mas a mudança no calendário é um marco, um símbolo de encerramento de ciclo e reinício. E isso está embutido na mente das pessoas. Por isso, historicamente, o período de Natal e Ano Novo tem muita procura pelos serviços do CVV, disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

Saiba como falar com o CVV

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo.

Os mais de 3,6 milhões de atendimentos de 2021 foram realizados por cerca de 4.200 voluntários em mais de 120 postos de atendimento pelo telefone 188 (sem custo de ligação), ou pelo site www.cvv.org.br, via chat e e-mail apoioemocional@cvv.org.br, além de carta.

O CVV é uma entidade financeira e administrativamente independente, mantendo-se por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas.

Para colaborar, acesse https://www.cvv.org.br/colabore.