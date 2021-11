Celebre o legado de Marília Medonça com nove hits inesquecíveis

Marília Mendonça fez história na música sertaneja. A cantora foi um expoente do feminejo com inúmeros hits com milhões de visualizações e ouvintes.

Relembre algumas baladas inesquecíveis:

"Infiel" virou sucesso no Brasil inteiro com mais de 500 milhões de visualizações no Youtube

Assista o vídeo do clássico "Infiel"

Veja a cantora arrasando com a canção "Supera"

Na lista dos grandes sucessos, Marília emplacou também "Some que ele vem atrás"

E o sucesso de Marília Mendonça reverbera ainda em "Todo mundo vai sofrer", "Coração Bandido", essa criada com as irmãs Maiara e Maraísa, "Fã Clube", "Amante não tem lar", "Ciumeira".