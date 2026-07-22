Casarões do Centro Histórico de Belém recebem vistorias para avaliar riscos estruturais

De acordo com o levantamento preliminar realizado pelo Iphan e pelo Corpo de Bombeiros, 42 imóveis foram inicialmente selecionados para inspeção

Uma força-tarefa coordenada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará deu início, nesta terça-feira (21), a um mutirão de vistorias técnicas em imóveis históricos do Centro Histórico de Belém. A ação tem como objetivo avaliar as condições estruturais de 42 casarões, identificar possíveis riscos à segurança da população e definir as medidas necessárias para preservar o patrimônio histórico da capital paraense.

Além do Iphan e do Corpo de Bombeiros, participam das inspeções equipes da Defesa Civil Estadual, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). A Prefeitura de Belém também presta apoio operacional por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e da Defesa Civil Municipal.

Segundo o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Luciano de Oliveira, a atuação integrada entre os órgãos é fundamental para garantir a eficiência da operação. “A Prefeitura de Belém está dando todo o apoio operacional para que os órgãos responsáveis possam realizar as vistorias com segurança e eficiência. Nosso compromisso é colaborar para que esse trabalho aconteça de forma organizada, garantindo mais segurança para quem circula diariamente pelo Centro Histórico e contribuindo para a preservação desse importante patrimônio da cidade”, afirmou.

Durante as vistorias, as equipes técnicas analisam fachadas, coberturas, estruturas internas e demais elementos das edificações que possam apresentar risco de desabamento ou comprometimento da estabilidade dos imóveis. As medidas administrativas decorrentes das inspeções, como notificações ou interdições, serão adotadas exclusivamente pelos órgãos competentes, com base nos laudos técnicos produzidos durante a operação.

O coordenador técnico do Iphan, Paulo Henrique Guimarães, destacou que cada imóvel possui características específicas e, por isso, exige uma avaliação individualizada. “Cada imóvel possui características próprias e, por isso, precisa ser analisado individualmente. As vistorias permitirão identificar as intervenções necessárias para garantir a conservação desse patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção das pessoas que vivem, trabalham e visitam o Centro Histórico de Belém”, explicou.

De acordo com o levantamento preliminar realizado pelo Iphan e pelo Corpo de Bombeiros, 42 imóveis foram inicialmente selecionados para inspeção. Caso as avaliações confirmem riscos estruturais, poderão ser adotadas medidas como notificações e interdições, sempre fundamentadas nos pareceres técnicos das equipes responsáveis.