Casal jovem assalta loja de celular em Marituba neste sábado (11)

Às 9h deste sábado (11), um casal jovem foi flagrado cometendo assalto a uma loja de celulares, no município de Marituba, na Grande Belém. Pelas imagens, é possível ver a movimentação da dupla na unidade, onde aparece ao menos duas funcionárias e um homem, que parece ser um cliente. 2



A mulher vasculha o balcão da loja, após se aproximar de uma das funcionárias e a obriga a levá-la até uma sala mais restrita do estabelecimento. Enquanto isso, o homem carregando uma mochila fica atento à outra funcionária e dirige palavras para ela. Ele parece agitado e também entra na mesa sala restrita, onde já estavam a suspeita do assalto e a funcionária.

O Grupo Liberal pediu informações sobre o assalto à Polícia Civil e aguarda retorno, na tarde deste sábado (11).