Cartaz e carta da 48ª Grande Coleta de Emaús serão lançados neste domingo

Neste domingo (19), na Aldeia Cabana, às 8h, ocorre o lançamento da carta e do cartaz da 48ª Grande Coleta de Emaús. Neste ano, o tema é “Direito à vida: democracia e educação, disso não abro mão!”. A iniciativa visa divulgar e estimular a doação no dia da Grande Coleta, que será realizada no dia 26 de setembro, das 8h às 17h, no formato de drive-thru nos Postos de Coleta, seguindo todos os protocolos de segurança. A entrega dos cartazes será feita pelo bairro da Pedreira, na praça da República, na feira da 25 e na travessa Dom Romualdo de Seixas.

O Movimento República de Emaús foi fundado no ano de 1970, tendo como idealizador e fundado padre Bruno Sechi. Desde então, realiza diversas atividades de educação, arte educação, educação profissional e esporte para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A coleta é uma das atividades da instituição mais conhecidas pela sociedade. Também é um dos alicerces para a sustentabilidade do Emaús.

Cartaz deste ano será apresentado e entregue em alguns pontos (Divulgação / Movimento República de Emaús)

“A Grande Coleta hoje constitui uma alternativa emergencial para captar recursos para manutenção e sobrevivência da entidade, pois a pandemia agravou a situação financeira da instituição. A realização da Grande Coleta constitui um instrumento político e de mobilização da sociedade, que vai muito além de só arrecadar objetos. Desde 2020, estamos trabalhando no formato de drive-thru, algo novo, mas que tem sido bem aceito pela sociedade belenense”, destaca o coordenador geral da Grande Coleta deste ano, Adriano Soares.

Aproximadamente 800 voluntários percorrem, em caminhões cedidos por empresas locais, as ruas de Belém recolhendo objetos disponibilizados pela população. As doações recebidas são colocadas à venda a preços populares para a comunidade e todo valor arrecadado é destinado à manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela instituição, que atende mais de 600 jovens.

Podem ser doados artigos de cama, mesa e banho; roupas; móveis; louças; eletrodomésticos; eletroeletrônicos; brinquedos; papel; material de informática e outros itens. A instituição não recebe doações de material de informática tipo monitores com tubo de imagem; fitas VHS; pilhas; baterias de celular; lanterna e etc.; estofados sem condições de restauração (colchões, sofás, poltronas); vidros e aglomerados de todo tipo.

Postos de fixos de Coleta:

- Cedeca Emaús - (travessa Dom Romualdo de Seixa nº 918 - Umarizal)

- Rádio Margarida (avenida. Governador José Malcher nº 189 - Nazaré)

- Aldeia Cabana - (avenida Pedro Miranda S/N - Pedreira)

- Sede do Movimento República de Emaús (avenida Padre Bruno Sechi º 17 - Bengui).

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)