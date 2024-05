Carro da Equatorial Energia pegou fogo em Belém

Um veículo da empresa Equatorial Energia, pegou fogo, na tarde deste sábado (18), na região metropolitana de Belém. O incidente aconteceu na Avenida Augusto Montenegro, próximo a Independência. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da distribuidora, a origem do fogo se deu por uma pane na parte elétrica do farol.

VEJA O VÍDEO:

Sobre o estado de saúde dos colaboradores que estavam dentro do veículo, a empresa informou que não sofreram nenhum ferimento. Ainda acrescenta, que as providências necessárias foram tomadas para a retirada da carcaça do carro do local do acidente.