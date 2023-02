Carnaval: Terminal Hidroviário de Belém terá quatro viagens extras diárias até a quarta-feira (22)

A administração do Terminal Hidroviário de Belém informou que serão disponibilizadas quatro viagens extras diárias pelas empresas que operam no espaço. Na sexta-feira (17), o local registrou movimentação intensa de passageiros, muitas pessoas foram garantir passagens de viagens rumo ao interior do Estado.

A expectativa é que cerca de 11 mil passageiros passem pelo local, até a próxima quarta-feira de Cinzas (22), de acordo com a administração do Terminal Hidroviário de Belém. Segundo o órgão, as viagens extras buscam atender a grande demanda de viajantes.

VEJA MAIS



A turismóloga Dircilene Amanajás já garantiu sua viagem e embarcou, na sexta-feira (17), para curtir o período carnavalesco no município de Ponta de Pedras, na região do Marajó. "Já me precavi com as passagens de ida e volta para não ter complicações. Minha expectativa é de muita diversão, paz e harmonia para esse Carnaval", disse.

Segundo Márcio Tavares, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela administração do Terminal Hidroviário de Belém, as equipes da CPH estão atuando para garantir que todos os passageiros tenham embarques e desembarques tranquilos para que possam curtir o Carnaval da melhor maneira possível.

"Estou indo para Salvaterra visitar minha família. Como consegui uma folga no trabalho, também vou curtir o Carnaval”, contou o vigilante Gilmar Vieira, que foi curtir a folia na região do Marajó.

Serviço:

LOCAL: Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes.

HORÁRIO: Funciona em todos os dias da semana, das 6h às 18h