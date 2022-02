Carnaval: GMB intensifica fiscalização no Mosqueiro

O balanço parcial da atuação da Guarda Municipal de Belém (GMB) na Ilha do Mosqueiro, neste final de semana de Carnaval, divulgado pela Prefeitura de Belém neste domingo (27), indica fiscalização intensa no principal balneário da capital paraense. Como repassou a Prefeitura, até às 16h do domingo(27), os trabalhos realizados no pórtico de entrada de Mosqueiro, durante a Operação Barreiras, (ação integrada que reúne a Guarda Municipal de Belém, Polícias Civil e Militar e Vigilância Sanitária para orientar sobre normas de segurança, identificar veículos roubados e entorpecentes) contabilizaram abordagens a mais de 900 pessoas, 56 vans, 24 ônibus e 32 motos.

No mesmo período, 13 estabelecimentos comerciais, sendo 10 barracas na praia do Farol, dois bares e uma casa de show, receberam a ação de fiscalização em cumprimento às normas sanitárias em vigor no decreto 2.044, que estabelece a política de vacinação em combate a covid-19.

A Guarda Municipal atua na segurança preventiva, fiscalização do espaço público e estabelecimentos comerciais, coibição do vandalismo e proteção ao patrimônio. A GMB atua também na orientação estabelecida pela política de combate à covid-19, além de fazer cumprir as medidas que proíbem a realização de desfile de escolas de samba, festas e blocos em vias públicas.

Distritos

Em Icoaraci, o trapiche e a orla receberam segurança nos horários de maior movimento. Já em Outeiro, os bairros e as praias receberam rondas. A ilha do Combu também recebeu segurança e fiscalização por meio do patrulhamento fluvial da GMB em parceria com o Grupamento Fluvial da Polícia Militar- Gflur, no sábado e no domingo, contabilizando 18 restaurantes fiscalizados e patrulhados.

Em Belém, a GMB reforçou a segurança no embarque e desembarque no terminal hidroviário. O espaço Ver-o-Rio, Portal da Amazônia e as praças contaram com rondas reforçando o patrulhamento. As ações da Guarda Municipal seguirão até 4 de março, mobilizando 396 agentes dos grupamentos táticos e operacional e empregando 24 motocicletas e 8 viaturas, além do ônibus de monitoramento 24 horas. "Até o momento estamos sem ocorrência e o cumprimento das normas sanitárias estão sendo cumpridas" ressaltou o inspetor geral da GMB, Joel Ribeiro, na tarde deste domingo (27). O balanço final das ações das GMB será fechado após a quarta-feira de cinzas.

Integração

Na Ilha de Mosqueiro, é realizada a “Operação Carnaval 2020”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com os órgão de segurança do Estado. Mais de 400 agentes reforçam as atividades no distrito, que na manhã deste domingo (27) recebeu um grande fluxo de carros e ônibus de piqueniques. Na estrada da cidade foi montada uma barreira com a presença de órgãos municipais e do estado, a fim de orientar e fiscalizar a população durante esse período.

“Por ser uma localidade próxima do centro da capital, Mosqueiro tradicionalmente recebe muitos turistas e frequentadores; sabendo disso, nós, da segurança pública, estamos seguindo com nosso planejamento, reforçando a segurança, fiscalizando e monitorando os principais pontos, começando pelo acesso de entrada do Distrito. Tudo isso para garantir maior segurança e tranquilidade a todos que vieram curtir o feriado do Carnaval na bucólica”, declarou o secretário adjunto de Operações, coronel Alexandre Mascarenhas.

No Caramanchão, está localizado o Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança, em parceria com a Guarda Municipal de Belém e funcionando em um ônibus para monitoramento das câmeras . O Centro foi montado dentro de um ônibus de onde estão sendo acompanhamento das câmeras de videomonitoramento no distrito.

Participam da Operação, as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), Grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp) de Segurança Pública e Centro Integrado de Operações (Ciop), Guardas Municipais, órgão de fiscalização de trânsito municipais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).