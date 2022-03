‘Carnaval com Cristo’ chega ao último dia com missa presidida por Dom Alberto Taveira

As programações do “Carnaval com Cristo 2022”, evento promovido pela Arquidiocese de Belém, chegaram ao último dia, nesta terça-feira (1º). O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, ministrará a última Santa Missa do evento, às 17h, no bairro da Campina, em Belém.

O “Carnaval com Cristo 2022” começou no último sábado (26) e contou com eventos realizados por paróquias, movimentos religiosos e comunidades em diversos pontos da Região Metropolitana. A programação incluiu, além das missas, uma série de palestras, momentos de oração, reflexão e louvor.

Segundo a Arquidiocese de Belém, o evento não é apenas uma oportunidade de passar o carnaval dentro da fé católica, mas também é uma preparação da comunidade para o período da Quaresma, que este ano será de 02 de março (Quarta-Feira de Cinzas) até 10 de abril.

Encerrando as atividades na capital, o arcebispo Dom Alberto Taveira ministrará a Santa Missa esta tarde, a partir das 17h, na Capela Santo Antônio, localizada na Praça Dom Macedo Costa, bairro da Campina.

Carnaval 'Aviva' também chega ao fim, pela primeira vez com programação híbrida

O carnaval católico Aviva, promovido pela Comunidade Católica Cristo Alegria desde 2002, teve sua primeira edição em formato híbrido este ano, com programações presenciais e on-line. Nesta terça-feira (1º), o público poderá conferir os conteúdos de teatro, dança, música, adoração e Santa Missa pelo canal no YouTube “Cristo Alegria” ou, presencialmente, na Usina 265 (R. Municipalidade, 265 - Reduto).

Carnaval católico Aviva teve programação híbrida pela primeira vez, em razão da pandemia. (Divulgação / Comunidade Católica Cristo Alegria)

Em 2021, o evento ocorreu de modo totalmente on-line, mas ainda assim contou com o mesmo número de participantes da última edição presencial, antes da pandemia, reunindo cerca de 5 mil pessoas.