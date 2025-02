Carnaval com Cristo 2025: confira a programação completa na Grande Belém

A Arquidiocese de Belém realiza a partir deste sábado (1º/3) até a próxima terça-feira (4/3), na Região Metropolitana de Belém, o "Carnaval com Cristo 2025". Essa é uma oportunidade para experimentar a verdadeira alegria de estar na presença viva e real do amor de Deus através da música, louvor e oração.

O evento é uma preparação para Quaresma, que inicia na Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março e encerra na Missa do Crisma, Quinta-feira Santa, 17 de abril, período recomendado para prática da penitência, caridade, jejum e reflexão em preparação para Páscoa do Senhor, no dia 20 de abril.

A programação vai acontecer em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, com organização das paróquias, Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades e contará com celebrações, adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de orações e reflexões, palestras, música e louvor.

Os bispos estarão na maratona de retiros começando no domingo (2), onde Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, estará às 17h, no AVIVA da Comunidade Cristo Alegria, no Mangueirinho. Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, estará às 18h no Renovai-vos da Comunidade Maíra, Ginásio do Colégio Santo Antônio.

Na segunda-feira (3/3), Dom Alberto Taveira Corrêa, presidira a Santa Missa às 18h, no Renascer da Comunidade Shalom, no colégio CESEP e Dom Paulo Andreolli, presidirá às 17h, no Alegrai-Vos Comunidade Theotokos, na Escola Professor Ida Oliveira - Maracangalha.

Na terça-feira (4/3) Dom Alberto Taveira Corrêa, estará às 17h30, no Renovai-vos da Comunidade Maíra, no Ginásio do Colégio Santo Antônio. Já Dom Paulo Andreolli, estará às 18h, no Renascer da Comunidade Shalom, no colégio CESEP.

Confira a programação completa:

Alegra-te - Setor Juventude: sábado (1º/3), o Arrastão de carnaval da Juventude da Arquidiocese de Belém, com tema “A esperança não decepciona! " . A programação começa às 15h, com Santa Missa, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua). Em seguida sairá o arrastão para a Paróquia São Lucas Evangelista. Vendas de Abadá e informações com Setor Juventude (91)98571-3867/99308-3321;

Renovai-vos - Comunidade Maíra: 1° a 4 de março, com tema “Na Esperança é que fomos salvos”. Abertura no dia 1° às 15h. De 2 a 4 a programação será das 8h às 18h, no Ginásio do Colégio Santo Antônio (Av, Assis de Vasconcelos Campina). Entrada gratuita - informações (91) 98085-7783/ 98148-2762;

Bloco Apaixonados por Jesus – Paróquia São Pedro Pescador, Mosqueiro. 1° de março, às 16h, concentração e saída da Capela de Nossa Senhora de Fátima (Ipixuna), em direção a Capela do Divino Espírito Santo (Av. Beira - Mar). Vendas de Abadá, na Secretaria Paroquial. Informações. 91 98492-8093;

Alegrai-Vos Comunidade Theotokos; 2 a 4 de março, das 8h30 às 17h, com tema” Sede alegres na Esperança” na Escola Professor Ida Oliveira - Maracangalha. Entrada gratuita - informações (91)98346-4272;

Renascer - Comunidade Shalom, das 8h às 18h, de 1° a 04 no Ginásio colégio CESEP- Pedreira e 02 a 04 no Ginásio da Escola Luís Nunes, Ananindeua. Entrada gratuita;

AVIVA - Comunidade Cristo Alegria, 2 a 4 de março, das 9h às 20h, no Mangueirinho. Entrada Franca - Informações (91) 99312-7062;

Enchei-Vos da Renovação Carismática Católica - Nas oito Regiões Episcopais com entrada franca. Informação (91) 982027030;

Região Episcopal Santa Cruz – Segunda-feira (3/3) às 15h às 18h e terça-feira (4/3) das 8h30 às 19h30, na Paróquia São João Paulo II - Curió Utinga;

Região Episcopal São João Batista – Segunda-feira (3/3) às 17h e terça-feira (4/3) às 8h, no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças - Icoaraci;

Região Episcopal Menino Deus - Segunda-feira (3/3) às 19h e terça-feira (4/3) das 8h às 18h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa- Ananindeua;

Regiões Episcopais Nossa Senhora do Ó - segunda-feira (3/3) às 13h, na Paróquia Santa Rosa de Lima - Benevides;

Região Episcopal Santa Maria Goretti - terça-feira (4/3) às 8h, na Paróquia São Francisco de Assis – São Brás;

Região Episcopal Sant’Ana – Terça-feira (4/3) às 8h, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Jurunas;

Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus – Terça-feira (4/3) às 9h- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Sideral;

Região Episcopal São Vicente de Paulo – Terça-feira (4/3) às 8h, Escola São João II , Cidade Nova.