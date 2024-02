Campanha de Fraternidade: abertura começa nesta quarta; confira as programações em Belém

O lançamento oficial da Campanha de Fraternidade (CF 2024) será realizado nesta Quarta-Feira de Cinzas (14), com a mensagem do papa Francisco enviada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em Belém, a abertura será nos dias 17 e 18 de fevereiro, nas oito regiões episcopais, com missas presididas pelos sacerdotes locais. Em entrevista exclusiva concedida à reportagem de O LIBERAL, o arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa comentou sobre o tema e a importância dessa mobilização católica que chega à sua 60ª edição neste ano.

Com o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23, 8), a sexagésima Campanha da Fraternidade foi inspirada na encíclica “Fratelli Tutti” do papa Francisco e reflete a preocupação do episcopado brasileiro em promover a fraternidade frente aos desafios sociais atuais. Entre os objetivos específicos da CF 2024 estão superar a cultura da indiferença, cegueira e descaso, além de estimular a construção de pontes e a experiência da amizade social.

“Nós vivemos um mundo que deveria ser envergonhado por ter tantas guerras. Em nosso caso, nós não temos guerras declaradas, mas temos as guerras das violências urbanas, que nos preocupam tanto, no país inteiro. Então nós queremos superar isso.”, afirma Dom Alberto (Ivan Duarte/O Liberal)

“A Campanha da Fraternidade é uma campanha a favor da fraternidade, da superação da violência, da desconfiança entre as pessoas. O grande lançamento da campanha é nesta Quarta-Feira de Cinzas, com a mensagem do papa. Em Belém, nós teremos oito celebrações, entre o sábado e o domingo, em várias partes da nossa Arquidiocese. Nós teremos celebrações em vários pontos, nos santuários, cada um vai ter sua programação, sempre com uma missa abrindo a campanha de fatalidade. As programações vão até o Domingo de Ramos, no dia 24 de março”, explicou o arcebispo.

Dom Alberto afirma que fazer uma campanha, quer dizer, fazer “um trabalho intenso durante a Quaresma para derrubar as barreiras entre as pessoas, famílias, vizinhança, comunidades, entre partidos políticos, grupos sociais, classes sociais, até chegar ao sonho da paz do mundo”. O eclesiástico destaca: “Nós vivemos um mundo que deveria ser envergonhado por ter tantas guerras. Em nosso caso, nós não temos guerras declaradas, mas temos as guerras das violências urbanas, que nos preocupam tanto, no país inteiro. Então nós queremos superar isso.”

Anualmente, ao longo da campanha, a Igreja Católica arrecada doações em dinheiro para serem investidas em causas humanitárias, diz Alberto Corrêa. “Cada ano, definimos a que irá se destinar essa coleta. Nesta semana, a comissão da campanha recebeu várias sugestões para as destinações, que serão divulgadas durante o lançamento da Campanha da Fraternidade. Teve um ano, por exemplo, que o tema era saúde, e nós destinamos para uma oficina de próteses para os hansenianos de Marituba. E sempre tivemos uma boa resposta dos doadores”, afirmou.

Segundo a CNBB, ano passado, com os recursos da Coleta Nacional da Solidariedade foram aprovados 240 projetos solidários de empreendedorismo comunitário, combate à fome, entre outros, e distribuídos R$ 6.577.799,88. Nesta edição dos 60 anos da iniciativa, serão cinco semanas intensas de mobilização, que culminarão na coleta nacional, no dia 24 de março , e em todas as celebrações do fim de semana do Domingo de Ramos.





Confira a programação da Campanha de Fraternidade em Belém:





Sábado (17) abertura nas regiões episcopais:

Coração Eucarístico de Jesus – Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

7h –Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém

São Vicente de Paulo – Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova)

17h30 – Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Menino Deus – Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua)

19h – Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém

São João Batista – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci)

19h- Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Domingo (18) abertura nas regiões episcopais:

Sant’Ana – Santuário São Judas Tadeu (Condor)

7h –Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém

Santa Maria Goretti – Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré)

10h- Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Nossa Senhora do Ó – Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro)

18h30 – Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Santa Cruz – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Pedreira)

19h – Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.