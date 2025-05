Caminhada educativa em Belém reforça combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

Nesta sexta-feira (16), em Belém, ocorrerá mais uma edição da campanha nacional “Faça Bonito”, que promove a conscientização e o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A partir das 7h30, a Escola Municipal EMEIF Antônio Carvalho Brasil, no bairro da Condor, será o ponto de partida para uma caminhada educativa que deve reunir estudantes, professores, representantes de órgãos públicos e moradores da comunidade.

A mobilização integra as ações do 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Belém, a campanha acontece desde 2023 com forte participação das escolas da rede municipal, promovendo ações de prevenção, denúncia e garantia de direitos.

Organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac), em parceria com o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec), a ação busca dar visibilidade ao tema por meio de manifestações culturais e educativas, além da distribuição de materiais informativos.

Violência em números

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, o Brasil registrou mais de 70 mil casos de violência sexual contra menores de 18 anos — o que representa, em média, 1 caso a cada 7 minutos. Cerca de 60% das vítimas têm até 13 anos, e, em grande parte dos casos, o agressor é alguém próximo da família, o que torna a denúncia ainda mais desafiadora.

Somente pelo Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos, foram registradas mais de 18 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em 2023. No Pará, os dados reforçam a urgência de políticas públicas contínuas: foram mais de 2.000 notificações de violência sexual contra menores em apenas um ano, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Saúde.

Conscientização

Além da caminhada pelas ruas do bairro da Condor, a programação contará com apresentações culturais realizadas por alunos e artistas locais, reforçando a mensagem de proteção infantojuvenil através da arte e da educação. A expectativa é sensibilizar a população sobre os sinais da violência, formas de prevenção e os canais disponíveis para denúncia.“Fazer bonito é garantir que nossas crianças e adolescentes tenham o direito de crescer em um ambiente seguro, com respeito, dignidade e afeto. A sociedade precisa estar atenta e engajada nessa causa”, reforçou Muller Maia, presidente da Comdac em Belém.