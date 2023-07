Brincadeira de pular de barco em movimento mata quatro nos EUA

De acordo com a polícia americana, o desafio foi criado por usuários do TikTok e matou pelo menos quatro pessoas, nos últimos seis meses só no estado do Alabama.

Jovens e adultos se arriscam ao pular de um barco em movimento para publicar o vídeo nas redes sociais. A brincadeira perigosa estaria se espalhando na internet e pondo vidas em risco.

"As vítimas quebraram o pescoço e se afogaram depois de pular da parte de trás de barcos em alta velocidade", afirmou o capitão Jim Dennis, do Esquadrão de Resgate de Childersburg, no Alabama.

A água passa a sensação de que o salto não terá graves consequências, mas a alta velocidade do barco transforma o mergulho em algo muito perigoso.

"É como se você tivesse caído do alto em uma calçada de concreto", afirma Gail Kulp, diretora-executiva da Sea Tow Foundation. "A água não é macia para cair quando você está em alta velocidade".