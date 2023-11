Brasileiros e familiares que deixaram a Faixa de Gaza já estão em Recife

Ao todo, 32 brasileiros e familiares que deixaram a Faixa de Gaza a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) já desembarcaram na Base Aérea do Recife, em Pernambuco (PE), na noite desta segunda-feira (13). Eles chegaram às 20h22 e serão recepcionados pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

O voo da FAB deixou o Aeroporto de Cairo, no Egito, por volta das 6h50 e fez uma parada técnica em La Palma, na Espanha. Ao desembarcar em Recife, às 20h36, o grupo desceu da aeronave por cerca de 10 minutos. Os brasileiros embarcam ainda hoje rumo a Brasília, onde serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As 32 pessoas passaram pela imigração, no domingo (12), e seguiram para a aeronave. O grupo havia cruzado a fronteira entre Gaza e Egito, no Portal de Rafah, na madrugada.