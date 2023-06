Bope tem novas instalações no Marco, em Belém

O governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (14), o novo prédio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar, no Complexo da PM, na avenida Brigadeiro Protásio, em Belém. Um investimento de mais de R$ 500 mil, para melhor infraestrutura do espaço e desenvolvimento das ações de segurança. No mesmo ato, foram entregues 71 motocicletas para as guardas municipais de 15 municípios.

“Nós temos fortalecido o sistema de segurança entendendo que é fundamental a integração entre agentes de todas as esferas, por isso, nesta entrega estamos fortalecendo as guardas municipais com motocicletas", destacou o governador Helder Barbalho, no ato de entrega.

"Estamos investindo também em coletes balísticos e no apoio para a realização de cursos que permitam que as estruturas municipais estejam cada vez mais fortalecidas, para que atuem como um braço estratégico local para o Sistema de Segurança estadual”, acrescentou.

Sobre o Bope

De acordo com a Segup, o Bope é uma unidade especializada, de terceira força, acionada para dar suporte na mediação de graves conflitos, como roubos a bancos, sequestros e ocorrências mais complexas e estratégicas, tendo também uma forte atuação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico.

O Batalhão tem 84 policiais, destes, 45 são especializados para as missões especiais e estratégicas, incluindo os atiradores de precisão e esquadrão contra bombas.

Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior enfatizou: "é um investimento que vem sendo feito desde janeiro de 2019, com aquisição de armamentos como snipers, fuzis, coletes balísticos, frota de veículos, além dos cursos de capacitação que disponibilizamos para essa tropa".

"Agora, culminando na entrega da estrutura física do batalhão, um local totalmente adequado e estruturado. Não foram apenas obras de engenharia, mas também mobília, equipamentos, academia completa, para que tenhamos os melhores policiais, muito bem preparados, para assim atender às mais complexas ocorrências que forem designadas a eles”, afirmou o comandante-geral.

As novas instalações da unidade têm salas para comando e subcomando, memorial, salas para administrativo, treinamento de atiradores de precisão, esquadrão contra bomba, alojamentos, refeitório, auditório para 40 pessoas e academia completa.

Fortalecimento da frota de Guardas Municipais

Na solenidade, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) entregou 71 motocicletas para equipar as Guardas Municipais de 15 municípios. Os veículos vão garantir melhor deslocamento dos agentes municipais dos municípios de Almeirim, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Capanema, Igarapé-Miri, Marabá, Melgaço, Mocajuba, Moju, Parauapebas, São Caetano de Odivelas, São João de Pirabas e Tomé-Açu.

Secretário adjunto operacional da Segup, Luciano de Oliveira, afirmou que as 71 motocicletas de 300 cilindradas são adaptadas para o uso policial. "Um investimento próximo de R$ 3 milhões, contemplando 15 municípios", disse ele.

O secretário adjunto informou que as Guardas contempladas têm efetivo concursado com curso de formação. "Em condições de atuarem operacionalmente em conjunto com o sistema estadual de segurança pública, e, assim, a gente fomenta a regularização dos outros municípios como uma espécie de convite, chamamento, para que eles venham se estruturar para poderem aderir a essa política que o Estado, de forma pioneira no Brasil, está pronto para apoiar e trazer o município para uma condição de protagonismo na segurança pública”, afirmou Luciano.