Bolsonaro volta ser internado em Brasília após desconforto intestinal

Nesta quarta-feira (27), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado novamente, em Brasília (DF), após sentir um desconforto intestinal.

Essa é a terceira vez que o político é hospitalizado no mês de setembro devido a problemas intestinais.

A informação sobre a nova internação de Bolsonaro foi divulgada nas redes sociais por Fabio Wajngarten, advogado do ex-chefe do Executivo e ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações.

Bolsonaro se internou no Hospital DF Star, onde passou por exames do tráfego digestivo, entre eles, uma lavagem intestinal. Ele recebeu alta médica ainda nesta quarta-feira e retornou para a sua residência na capital federal.

Na última semana, o ex-chefe do Executivo foi internado em Brasília devido a um desconforto intestinal. Antes disso, Bolsonaro foi hospitalizado em São Paulo e passou por uma endoscopia para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico.

Segundo Wajngarten, as intenções do ex-presidente são decorrentes da facada que ele levou em 2018, quando participava de um evento eleitoral em Juiz de Fora, município de Minas Gerais.