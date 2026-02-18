Bloco Pirarucu Nas Cinzas reúne 10 mil pessoas em Mosqueiro

O tradicional Bloco Pirarucu Nas Cinzas celebrou 40 anos com uma grande festa de Carnaval na ilha de Mosqueiro, em Belém, reunindo cerca de 10 mil pessoas nesta quarta-feira (18). A concentração ocorreu na Praça do Chapéu Virado, e a dispersão foi realizada no espaço El Raton Mosqueiro.

Conhecido por marcar o encerramento da programação carnavalesca da ilha, o bloco manteve o formato de festa diurna e reuniu moradores e visitantes em um cortejo animado por trio elétrico e apresentações no palco localizado ao final do cortejo. A programação contou com atrações regionais e nomes do axé e do pop, garantindo a animação ao longo de todo o percurso. Entre as atrações estiveram Fruto Sensual, Carabao, Quero+ e Quarteto Fantástico.

O presidente do bloco, Thulio Ferreira, destacou a importância histórica e econômica do evento para a ilha. “Mantém a tradição e movimenta a economia da ilha”, afirmou. Karla Ferreira, que integra a organização junto com o esposo Antônio Carlos, comemorou a realização de mais uma edição. “Diante das dificuldades para comemorar e colocar o bloco nas ruas, estamos felizes”, disse. Ela acrescentou que “hoje é o único dia que os moradores de Mosqueiro estão curtindo o Carnaval de tradição”.