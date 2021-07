Belém volta às ruas em protesto contra Bolsonaro

Na manhã deste sábado (24), Belém fez parte da lista de cidades que foram para as ruas em manifestação contra o governo Bolsonaro. As manifestações voltaram a ocupar as ruas do país em 29 de maio deste ano, e se repetiram em 19 de junho, 3 de julho, e agora novamente no dia 24. As principais reivindicações dos manifestantes são: o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a vacinação contra a covid-19 e defesa de instituições públicas brasileiras.



Em Belém, a passeata reuniu cerca de 1,5 mil pessoas, em estimativa feita pelos organizadores. Os manifestantes se concentraram no início da manhã na Praça da República, e depois saíram em passeata pela Avenida Nazaré, seguindo até o Mercado de São Brás. William Mota, coordenador de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará (Sindtifes), uma das lideranças da manifestação, destaca a importância das demandas urgentes.



“São mais de 500 atos em todo o país, por comida no prato, por vacina no braço, por ‘Fora Bolsonaro’. Por isso os movimentos sociais estão reunidos aqui na Praça da República, e devem marchar até o Mercado de São Brás para denunciar o genocídio que está ocorrendo neste país”, destacou William na concentração da passeata.



A quarta manifestação consecutiva contra o presidente do Brasil tem ainda o objetivo de fortalecer a compreensão da população sobre os escândalos de corrupção protagonizados pelo governo na compra das vacinas, como a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 vem mostrando; e sobre a incompetência do Executivo, que fez o país voltar ao Mapa da Fome.



William destaca ainda outros pontos de responsabilidade do presidente. “O Bolsonaro, presidente da república, é responsável por mais de 540 mil mortes, seja porque recomendou o uso de remédios sem comprovação científica como a cloroquina, seja porque atrasou a compra de vacinas, seja porque está sendo investigado por escândalo, por denúncias de corrupção envolvendo compras de vacinas”, justifica.



A marcha realizada em Belém tem ainda demandas locais, em defesa da educação e cortes que o Ministério da Educação vem implementando sobre as universidades federais, o que pode paralisar o funcionamento de tais instituições no segundo semestre, segundo William. Outra pauta é a intervenção do presidente Jair Bolsonaro na nomeação para a reitoria da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). O presidente nomeou para o cargo a professora doutora Herdjania Veras de Lima, a segunda mais votada na lista tríplice, o que acabou gerando críticas por parte de algumas entidades e parlamentares, que classificaram a nomeação como uma intervenção não democrática na instituição.