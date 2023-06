Belém terá voos diretos para o Rio Grande do Norte

Belém passará a ter voos diretos com a cidade de Natal (RN) a partir deste sábado (1º), data de lançamento do voo operado pela companhia aérea Azul. O voo, com capacidade para 174 passageiros, será realizado uma vez por semana e terá duração aproximada de duas horas e meia. Os voos partirão de Natal todos os sábados às 23h50 e sairão de Belém às 03h35, aos domingos.

A Secretaria Municipal de Turismo de Belém instalará um Ponto de Informações Turísticas (PIT) no Aeroporto Internacional de Belém, montado para receber e orientar os visitantes que chegam à capital paraense, fornecendo informações relevantes sobre a cidade e suas atrações turísticas.

“Estamos empolgados em receber os potiguares em nossa cidade e compartilhar tudo o que Belém tem a oferecer. Essa rota contribuirá para o desenvolvimento do turismo e para a promoção de experiências enriquecedoras para todos os visitantes”, afirmou o titular da Belémtur, André Cunha.

“A chegada de novos voos diretos para Belém é de extrema importância, especialmente em vista da cidade sediar a A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima- a COP- em 2025. Como um evento de relevância internacional, a COP 30 reunirá líderes mundiais, especialistas e representantes de diversas nações para discutir estratégias de combate às mudanças climáticas e a disponibilidade de voos diretos facilita a participação de delegações e participantes de diferentes partes do mundo, promovendo uma maior conectividade e acessibilidade a Belém”, acrescentou a diretora municipal de Turismo, Ana Santiago.

A conexão direta entre Natal e Belém representa mais um passo para expandir a oferta de voos e a conectividade aérea no Brasil. Com essa nova opção, tanto paraenses quanto potiguares poderão desfrutar de uma experiência de viagem mais acessível e conveniente, impulsionando o turismo e fortalecendo a economia de ambas as regiões.