Belém tem previsão de maré alta para o início desta semana; veja os horários

Belém tem previsão de maré alta ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (22), o nível mais elevado da maré, na capital, será às 21h06, com o nível das águas chegando a 3 metros. Já na região das ilhas, a maré alta será mais cedo, às 20h49, alcançando 3.2 metros. Já na terça-feira (23), a maré alta será de 3.1 metros, às 21h58, e nas ilhas será de 3.4 metros, às 21h41. Os dados são da Marinha do Brasil e o alerta foi divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec).

No comunicado, a Comdec também detalhou a previsão do tempo em Belém, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet). A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas nos dias na segunda e na terça-feira, pela parte da noite, justamente no turno onde será registrado a maré alta na cidade. Ainda segundo o Inmet, o vento será considerado fraco a moderado, nos dois dias.

Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes. E ainda, o alerta é tido como altíssimo para índices acima de 3,5 metros, coincidindo com chuvas fortes. Também de acordo com a Comdec, Belém saiu do alerta meteorológico na cor amarela, que consiste em perigo potencial ocasionado pelas fortes chuvas.

A realidade da capital paraense não reflete a realidade de boa parte do estado do Pará e da maior parte do país, que ainda se encontram em alerta Amarelo, de acordo com o Inmet. A Defesa Civil de Belém reforçou, ainda, que pode ser acionada, em caso de sinistros motivados por causas naturais ou não, pelo número 190 do Centro Integrado de Operações (Ciop) ou pelo número (91) 98439-0646.