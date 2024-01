Belém acumula 616,9 mm em volume de chuva no mês de janeiro e supera outras capitais do país

Belém está tendo o janeiro mais chuvoso do país desde 1967, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até às 9h da manhã da última segunda-feira (29), a capital paraense acumulava 616,9 mm em volume de chuva, ficando à fr​ente de cidades como Rio de Janeiro (425 mm), Palmas (422 mm), Porto Velho (347 mm) e Belo Horizonte (344 mm).

Ainda segundo o Inmet, a formação de dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul em janeiro de 2024, a atuação da Zona de Convergência Intertropical, muito calor e umidade disponíveis para formar as nuvens de chuva resultaram em chuvas torrenciais em vários locais do Brasil.

Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva para a capital paraense. Nesta quarta-feira (31), ainda de acordo com o Inmet, são aguardadas “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas”. A temperatura deve variar de 24°C a 33°C. Na quinta-feira (1º), o cenário deve praticamente ser o mesmo, com mudança apenas na temperatura mínima, de 23°.