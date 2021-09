Belém tem cerca de 200 pedidos de repescagem de vacina por dia

Desde que foi aberto um cadastro para "repescagem" da vacinação contra covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) recebe mais de 200 solicitações por dia. O levantamento é do próprio órgão, sob demanda da Redação Integrada de O Liberal. Muitas pessoas perderam os prazos iniciais e segundas chamadas. Como a internet não é para todos, possivelmente a demanda reprimida seja ainda maior.

Entre esses cerca de 200 pedidos diários, está dona Marciane Ribeiro, de 43 anos, que está tentando receber a primeira dose após perder o calendário vacinal por causa da baixa imunidade pelo tratamento de fibromialgia. Ela e o filho estavam gripados no dia da vacina e não puderam se vacinar.

“Eu tenho fibromialgia e o tratamento fragiliza a minha imunidade. Na minha chamada eu estava passando por um quadro viral muito grave, não tinha como receber a vacina, pois estava com muita gripe.Tenho consciência que não é indicado receber a vacina gripado ou resfriado. Entrei em contato com a Sesma e expliquei que estava doente e que gostaria de me vacinar. O mesmo ocorre com o meu filho, de 14 anos, ele tem autismo, é alérgico e vive gripado”, detalha Marciane.

Marciane explica que vem sofrendo dificuldade para receber a dose, pois há muita burocracia para conseguir entrar na lista de repescagem. “As pessoas acham que quem perde a data é por falta de interesse, mas esse não é o meu caso. Não custa deixar a gente chegar no posto e receber a dose. Ficamos à mercê, temos que esperar uma nova oportunidade, porém não sabemos se virá. Enquanto muitos não querem se vacinar, a gente luta para tomar a nossa dose que é de direito. Ficamos preocupados em ser vacinados e com medo de estar doente quando chegar e perder novamente”, comenta.

No email enviado pela Sesma para Marciane, o órgão informa que o número de doses residuais em cada dia de campanha é muito limitado, em torno de 20 a 30 doses por dia. Por isso é necessário solicitar a inclusão da justificativa para o recebimento da dose.

Em nota, a Sesma informou que "...segue normalizado o serviço de solicitação da vacinação contra a Covid-19. São atendidos somente casos específicos, após avaliação da equipe técnica de imunização e mediante a disponibilidade de doses residuais da vacina. As respostas são enviadas no mesmo dia e não são automáticas. Quando a solicitação é atendida, a equipe técnica faz contato telefônico com o usuário, sempre a partir das 18h, para que ele compareça à Sesma para tomar a vacina".



Saiba como solicitar um novo prazo para vacinação contra covid-19 em Belém



Para fazer a solicitação, é necessário enviar e-mail para vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br, com o título “Solicitação de 1ª dose” (ou de 2ª, se for o caso), anexando os seguintes documentos: carta de solicitação apresentando os motivos que justifiquem a perda da 1ª dose (ou 2ª), RG, CPF, comprovante de residência e documentos que comprovem a justificativa apresentada na carta de Solicitação. No caso da segunda dose, deve-se anexar, também, o Cartão de Vacina. O telefone para contato é (91) 98409-1112.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)