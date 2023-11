Belém recebe o I Festival Internacional Boas Novas, nesta sexta (10) e no sábado (11)

Diante de um mundo tão conturbado, com guerras, violência de várias formas, ataques ao meio ambiente e desrespeito aos cidadãos e tantos outros desafios, um evento em Belém, nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), traz uma mensagem de esperança. Trata-se do I Festival Internacional Boas Novas, a ocorrer a partir das 19h no Estacionamento do Estádio Mangueirão, no bairro do Bengui, em Belém (PA), com entrada franca. O Festival é uma promoção do Ministério Truth and Power Ministries da Igreja World Outreach Church, dos Estados Unidos, em parceria com igrejas evangélicas em Belém, com apoio do Grupo Liberal. O evangelista Adam Smith, presidente desse Ministério, é uma das atrações do evento, como preletor.

Além de Adam, o público do I Festival Internacional Boas Novas vai contar com a atração musical de David Quinlan e Calli Wrenn do Ministério Fé Brasil. Adam Smith tem viajado o mundo pregando a Palavra de Deus, ou seja, ele já anunciou as boas novas de Jesus Cristo em diversos países do continente americano, europeu e africano. Em 70 festivais, foram alcançadas mais de 1 milhão de pessoas.

Ainda na tarde desta quarta-feira (9), já em Belém, o evangelista Adam Smith, 44 anos, declarou ter gostado da capital paraense que acaba de conhecer. Ele concedeu entrevista à Rádio Liberal FM, nos estúdios da emissora, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco.

Com declarou, todas pessoas no mundo passam por momentos difíceis na vida e observou que uma guerra pode acontecer aqui e agora. Daí que a única maneira de lidar com isso é por meio da fé no Senhor. O evangelista chamou a atenção para o fato de que nas redes sociais se pode aprender ou se distrair do caminho a seguir. Nesse segundo caso, "quando nos distraímos, nos afastamos de Deus".

Sobre o festival, ele afirmou que traz "uma mensagem de esperança, porque muitas pessoas perderam a esperança na vida, por causa de desapontamentos, então, nós vimos trazer a esperança".

Nesse sentido, ele explicou que quando fala em esperança é de que ela indica que existe um futuro, que "existe o céu, que Jesus morreu por nós, ele nos ama, e nós podemos recebê-lo e passar a eternidade com ele, Jesus é a esperança". Em Belem

O detalhamento desse processo de soerguimento de cidadãos que se encontram desanimados na vida, perplexos frente a tantos acontecimentos com teor negativo que abalam crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, será feito por Adam Smith no Festival Internacional Boas Novas, nesta sexta e sábado.

No evento em Belém, uma mensagem bíblica será compartilhada com a multidão. Em seguida, será feita uma oração de fé por curas e milagres pelas pessoas

necessitadas.

Serviço:

I Festival Internacional Boas Novas

Data: 10 e 11 de novembro de 2023

Horário: 19h00 até 0h

Local: Estacionamento do Estádio Mangueirão

Entrada: gratuita

Informações: leandro@ministeriofebrasil.com

- celular : (75) 98193-0001

Leandro Ribeiro, pastor, diretor de

Cruzadas do Truth & Power Ministries International