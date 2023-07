Belém: final de semana não terá novos temporais como da última quarta-feira, diz Inmet

Na última quarta-feira (19), fortes chuvas associadas à ventania causaram transtornos em Belém, com a queda de quase 20 árvores na cidade e deixando cerca de 70 mil imóveis sem energia elétrica. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário ocorreu devido à instabilidade formada no noroeste do Maranhão, que se propagou em direção à Região Metropolitana de Belém, onde ganhou força devido à alta temperatura e à elevada umidade do ar. O órgão tranquiliza, porém, que não há previsão de novos eventos meteorológicos dessa natureza para este final de semana.

“Pela nossa imagem de satélite, vamos ter chuvas no final de semana, mas sem indicação de um evento assim como o que ocorreu na quarta-feira”, explica o coordenador do 2º Distrito de Meteorologia de Belém (Disme) do Inmet, Adriróseo Alves. “A característica dessa época do ano é sol durante a manhã, nebulosidade à tarde e pancadas de chuva isoladas no começo da tarde e início da noite, em consequência da instabilidade que se forma na costa do estado. É o cenário que deve ser visto a partir desta sexta-feira (21) até domingo (23) na Região Metropolitana”, acrescenta o meteorologista.

Na Região Metropolitana e, também, nos distritos da capital, na sexta-feira (21), a previsão é de temperatura mínima de 23ºC, que deve ocorrer no período da noite, e máxima de 34ºC, depois do meio-dia. Hoje ainda são esperadas pequenas chuvas durante todo o dia com ventos fracos. Já no sábado, a mínima é de 24ºC e máxima de 34ºC, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no fim da tarde. No domingo, as mínimas e máximas se repetem, variando entre 24ºC e 34ºC, com nuvens e chuvas isoladas no fim da tarde.

Apesar da “normalidade” prevista para esses dias, a associação de chuva e vento com prejuízos à população ainda pode se repetir no estado. “Há 15 dias, um fenômeno como esse ocorreu na Baía do Guajará, agora esse novo em Belém. São efeitos pontuais, mas que podem voltar a ocorrer, sim”, avalia. De acordo com o Inmet, a média de chuva prevista para julho de 156 milímetros já foi superada em 20%, chegando a 180 mm. Só na quarta-feira (19), foram registrados 31,6 mm.

Tábuas de maré

De acordo com a Defesa Civil de Belém, há riscos de alagamento na cidade e também em Mosqueiro devido à maré alta, caso o alto nível alcançado pelos rios - previsto pela tábua de marés para os próximos dias - coincida com chuvas fortes. Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes, e altíssimos para índices acima de 3.5 metros, coincidindo com chuvas fortes.

Confira a tábua de marés para o final de semana:

Sexta (21)

Belém

01h24 - 2,9 m

07h30 - 0,7 m

13h08- 3,1 m

20h43 - 0,6 m

Mosqueiro e ilhas

00h34 - 3,1 m

06h41 - 0,7 m

12h30 - 3,3 m

19h23 - 0,7 m

Sábado (22)

Belém

01h26 - 2,9 m

08h23- 0,8 m

13h34 - 3,1 m

20h47 - 0,7 m

Mosqueiro e ilhas

01h04 - 3,1 m

07h13 - 0,7 m

12h53 - 3,2 m

19h53 - 0,8 m

Domingo (23)

Belém

02h08 - 2,9 m

08h39 - 0,8 m

14h09 - 3,0 m

21h23 - 0,7 m

Mosqueiro e ilhas

01h41 - 3,0 m

07h51- 0,8 m

13h26 - 3,1 m

20h24 - 0,8 m