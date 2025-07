Bairros e conjuntos de Belém terão abastecimento de água suspenso neste sábado (19); veja quais são

Moradores de quatro regiões de Belém devem se preparar para a interrupção no abastecimento de água neste sábado (19/07). A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que programou um serviço de manutenção preventiva no sistema de distribuição.

De acordo com a Cosanpa, a suspensão do fornecimento começará a partir das 10h e deve afetar os seguintes locais:

VEJA MAIS

Bairro do Tapanã;

Bairro da Fé;

Conjunto Manoel Moreno;

Comunidade Parque Arthur Bernardes.

A previsão é que o fornecimento seja normalizado até a noite de domingo (20). Em caso de dúvidas ou emergências, os consumidores podem entrar em contato com a central de atendimento da companhia.