Avião da Latam desvia de Belém para Foraleza devido a condições do tempo

Um avião da companhia Latam cancelou pouso em Belém na madrugada desta quarta-feira (04/03) devido as condições meteorológicas no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans. A aeronave que vinha de Brasília (DF) se desviou para Fortaleza (CE), por decisão da equipe do avião.

Em nota, a empresa Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, informou que o aeroporto permaneceu funcionando na noite de terça-feira e início da madrugada de quarta-feira (04) por instrumentos.

"A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, informa que o aeródromo permaneceu operando por instrumentos entre a noite de terça-feira (04) e início da madrugada de quarta-feira (05). Apesar das condições operacionais mantidas, um voo da Latam com origem em Brasília (DF) optou por desviar para outro aeroporto por motivos operacionais da empresa aérea, que pode ser contatada para mais detalhes sobre a ocorrência. Ressaltamos que o voo em questão retornou com os passageiros para o Aeroporto Val-de-Cans ainda na madrugada desta quarta-feira", diz a nota da administração do Aeroporto Internacional de Belém.

A reportagem integrada de O Liberal aguarda ainda posicionamento da empresa aérea Latam. O espaço segue aberto.