Avenida Cultural: confira como será a interdição temporária na Presidente Vargas neste domingo

Neste domingo (22), a Avenida Presidente Vargas, em Belém, será temporariamente interditada para o trânsito de veículos, mais especificamente entre as ruas Gaspar Viana e Oswaldo Cruz e as travessas 13 de Maio, Manoel Barata, Ó de Almeida e Aristides Lobo. A medida será necessária para garantir a segurança do público durante a realização da "Avenida Cultural", que integra as comemorações pelos 407 anos da capital paraense.

Com a interdição, que deve ir das 6h até as 15h, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fará desvios provisórios dos itinerários das linhas de ônibus de transporte público de passageiros que trafegam pela avenida.

Confira as Mudanças:

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Trav. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França / Av. Presidente Vargas / Av. Serzedelo Corrêa, farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua lgnácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Trav. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França / Av. Presidente Vargas / contorno na Praça da República / Av. Assis de Vasconcelos / Rua Gaspar Viana farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Inácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, contorno na Praça da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Trav. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré, farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua lgnácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Nazaré, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Trav. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França / Trav. Primeiro de Março / Av. Boulevard Castilhos França / Av. Presidente Vargas / contorno na Praça da República / Av. Assis de: Vasconcelos / Rua Gaspar Viana farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Inácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, contorno na Praça da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, a destino.