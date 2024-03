AVAO: 25 anos de amor aos pacientes de câncer, em Belém (PA)

Não é só um gesto de amor eventualmente voltado a pessoas em necessidade, mas, sim, trata-se de uma atitude de solidariedade que alcança, neste domingo (10), uma data muito especial: a Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (AVAO) completa 25 anos auxiliando pacientes de câncer e acompanhantes no tratamento da doença no Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém (PA). A data é celebrada pelos voluntários como um incentivo para prosseguir nessa caminhada de amparo a quem precisa, isto é, crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, cidadãos de baixa renda. Nesse período, a estimativa dos dirigentes da instituição é de que cerca de 5 milhões de atendimentos foram feitos, envolvendo serviços de alimentação e assistência. Nessa caminhada, parceiros foram importantes para sustentar tanto os voluntários como o público-alvo beneficiado. Entre as parcerias estratégicas, está a do Grupo Liberal, na pessoa da presidente Déa Maiorana, madrinha da AVAO.

Voluntárias da AVAO demonstram amor ao próximo todos os dias, em Belém (PA) (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

Como ressalta Ana Klautau Leite, ex-presidente da instituição e há 25 anos no grupo de voluntários, a trajetória da Associação pode ser expressa como "presença de Deus". A importância desse trabalho pode ser medida pelo fato de que são atendidos na sede da instituição, na travessa 14 de Abril, 1472, entre Gentil Bittencourt e Magalhães Barata, no bairro de São Brás, pacientes provenientes de bairros de Belém, cidades do interior do Pará e de outros estados. Para muitos deles, a única referência de suporte no transcorrer do tratamento da doença é a AVAO.

Para marcar os 25 anos de trajetória, foi celebrada uma missa em ação de graças na própria sede da Associação, na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Data emblemática em vários sentidos, porque a grande maioria dos voluntários da AVAO é formada por mulheres, e também muitos pacientes e acompanhantes atendidos pela instituição são também mulheres. Logo após a missa, foi realizado um sorteio de brindes e servido um almoço festivo para voluntários e convidados.

Missa em ação de graças pelos 25 anos da AVAO (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

Case de sucesso

A AVAO surgiu dentro do HOL. Havia vários grupos de senhoras que atuavam dentro dessa unidade hospitalar fazendo visitas aos pacientes. “Sentimos, então, a necessidade de nos organizarmos para obter melhores resultados e prestarmos uma melhor assistência aos pacientes internados e aos que fazem tratamento ambulatorial naquele hospital. Com incentivo da senhora Terezinha Colagrossi, nós fundamos a AVAO em 10 de março de 1999”, relata a odontóloga aposentada e ex-tesoureira da instituição, Hilda Souza. Ela integrou a primeira diretoria da Associação.

"Ocupei inicialmente o cargo de secretária da Associação. Em seguida, atuei como tesoureira no período de 2003 a 2022 (por 20 anos). Ela entende os 25 anos da AVAO como "um case de sucesso alcançado", superando muitas dificuldades, a partir de sua implantação. Como informa dona Hilda, a primeira presidente da AVAO foi Ceuci Palmeira Gallo.

"Hoje, fornecemos aos pacientes em tratamento de câncer no Hospital Ophir Loyola, café da manhã, almoço, cestas básicas, compra de remédios não assistidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), fraldas e promovemos ainda cursos diversos para pacientes em controle. Não contamos com ajuda de governos federal, estadual ou municipal (verbas públicas). Contamos apenas com a colaboração da comunidade, do empresariado e com as receitas a partir de promoções realizadas pela própria AVAO", destaca Hilda Souza.

Na sede da AVAO, pacientes acompanhantes se refazem com o acolhimento dos voluntários da instituição (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

Já a presidente da AVAO, professora Sandra Nascimento, destaca que a Associação foi “missão pensada por Deus, que chama esse voluntariado para ter essa missão de cuidar do próximo. É a Casa de Deus, com a presença de Maria Santíssima. Nós ajudamos os pacientes e eles nos ajudam a refletir sobre as nossas vidas”, assinala Sandra Nascimento. Ela destaca que a primeira missão da AVAO é sensibilizar a sociedade para a prática da caridade.

Sandra está na AVAO há 25 anos. Em 1999, ela atuava na Pastoral do Enfermo no HOL. "Eu tenho essa grande alegria de participar dessa missão, de ser missionária voluntária da oncologia. Quando o meu pai morreu de câncer, eu já era voluntária, e a AVAO me ensinou muito a superar a dor do meu pai, os pacientes me ajudaram muito a entender o processo. Deus estava me preparando também para essa perda. O meu pai morreu com dignidade, cercado pela família, e isso é uma grande graça que eu recebi", salienta a presidente da Associação.

No dia a dia

Os serviços da instituição começam logo quando a sede da travessa 14 de Abril passa a funcionar às 7h30. Então, é servido o café da manhã para pacientes e acompanhantes. Algumas oficinas para esse público são ministradas no espaço, como prática de terapia ocupacional. São oficinas e cursos sobre crochê, macramê, corte de cabelo e musicoterapia. Anteriormente, a Associação apoiou uma feira de produtos artesanais confeccionados por mulheres acompanhantes de pacientes, em pontos de Belém. Essa atividade e a alfabetização poderão ser retomadas em breve.

Ao final da manhã, é servido o almoço. Fraldas, em geral geriátricas, doadas pela sociedade, são distribuídas aos pacientes internados no Ophir Loyola. Toda quarta-feira, a AVAO doa cerca de mil fraldas para pacientes do HOL.

Medicamentos são também repassados aos pacientes de baixa renda. Somente em fevereiro último, a Associação atendeu cerca de 1.620 pessoas. Na primeira quinzena de cada mês, são distribuídas cestas básicas para pacientes de quimioterapia vermelha, de radioterapia e pacientes em domicílio.

Pandemia

Durante a pandemia da covid-19, a sede da AVAO permaneceu fechada de março a junho de 2020, somente reabrindo as portas totalmente ao público em agosto daquele ano. Entretanto, em junho, as voluntárias Sandra Nascimento e Sandra Pantoja passaram a distribuir cestas básicas e fraldas para pacientes e acompanhantes em situação muito delicada em função da pandemia.

A pandemia acabou afastando alguns voluntários da Associação, com alguns, inclusive, falecendo em virtude da doença. Hoje em dia, são 20 voluntários. Desse total, 18 são mulheres. Isso expressa a dedicação do cuidar por parte das mulheres, em geral, mães de famílias, no trato dos enfermos que chegam até a instituição.

De coração

Essa doação dos voluntários está também umbilicalmente relacionada a doações de itens que vão possibilitar o bem-estar de pacientes e acompanhantes. Assim, podem ser doados para a AVAO alimentos não perecíveis, material de higiene, fraldas geriátricas tamanho G (abertas nas laterais), entre outros itens.

A sede da Associação conta com espaços variados, todos eles voltados para o atendimento ao público-alvo. No caso, um refeitório, uma capela, cozinha, sala de descanso, salas para armazenamento de roupas, calçados, fraldas e alimentos.

Medicação

Entre os pacientes atendidos pela AVAO está a professora e artesã Ângela Tavares, 64 anos, moradora do bairro da Pratinha. Essa relação de Ângela com a Associação já dura 24 anos.

Ângela Tavares: acolhimento para quem precisa, no tratamento do câncer (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

"Esse trabalho da AVAO é uma medicação, porque é uma atenção que traz esperança, é carinhosa. A instituição me acolheu quando eu estava muito fragilizada, e eu digo que aqui a gente entra chorando e sai sorrindo", afirma a paciente, destacando que na Associação as pessoas encontram alimento material e espiritual.

Comprometimento e ação

Outra integrante da primeira diretoria da AVAO é Raimunda Cartágenes. "Eu estou na AVAO desde a fundação, participei da primeira diretoria, e eu tinha como missão visitar o doente no hospital. Eu estou muito feliz e agradecida a Deus por estar aqui, auxiliando as pessoas. A gente tem sempre uma palavra de incentivo às pessoas, dizer que Deus cuida delas e que tenham fé e que não estão sozinhas e podem contar conosco", destaca.

Para a vice-presidente da AVAO, a técnica em Administração de Empresas, Maria do Carmo Santos, o que mais chama a atenção no trabalho desenvolvido pela AVAO "é o comprometimento e solidariedade para com os pacientes com câncer". "Os 25 anos da Associação nos fazem observar o quanto se aprende diariamente e o fundamental que é a presença de Deus para seguirmos em frente", declara. Maria do Carmo atua na Associação há 14 anos. "Eu me sinto muito feliz com esse trabalho e agradeço a Deus todos os dias por poder dar a minha pequena contribuição para ajudar a amenizar o sofrimento dos pacientes", afirma.

Parceria

Ana Klautau Leite foi presidente da AVAO de 2001 a 2023. Para ela, os 25 anos da Associação se traduzem assim: "É a presença de Deus agindo em cada momento de nossa existência, desde a criação dentro do HOL até os dias de hoje, sem deixar sentirmos falta de nada para o atendimento aos nossos irmãos que vêm em busca de saúde, amor e respeito". "Nesses 25 anos, foram feitos em torno de 5 milhões de atendimentos. Eu espero que a AVAO continue vendo em cada irmão ou irmã que a procure a presença de Jesus, o Salvador em nossa casa", enfatiza dona Ana.

Ela salienta a contribuição dada à Associação pela presidente do Grupo Liberal, Déa Maiorana, esposa do jornalista, idealizador e fundador do Grupo, Romulo Maiorana. "A dona Déa Maiorana é uma pessoa que sempre acreditou em nosso trabalho e apoiou as ações desta instituição. Tanto que em 2001 ela foi escolhida como Madrinha da AVAO. Até hoje, dona Déa, como carinhosamente gostamos de chamá-la, é uma amiga da causa em prol daqueles que enfrentam o câncer".

Ana Klautau observa que “em 1999 apareceu um anjo para nós, a nossa amiga Déa Maiorana, que muito nos ajudou”. Ana conta que em 2000 foi inaugurada a sede, e, em 2003, foi derrubada parte da estrutura construída nos fundos do terreno, para serem erguidos dois andares. Déa Maiorana foi uma das pessoas que muito auxiliaram a Associação nessa empreitada.

Déa Maiorana: madrinha e grande parceira da AVAO (Foto: Arquivo Pessoal)

As dirigentes da AVAO agradecem a parceiros estratégicos, como a Fernando Prado/Prado Representações, Paulo Lazera, Walda Cardoso/ Shopping da da Saúde, José Conrado Santos, Briute com.Representações Ltda e aos arquitetos Ramirez Chaves e Fernando Lobato (atuaram na reforma da sede em 2003/2004). Entre frases que podem ser conferidas na sede da instituição, está uma que serve para traduzir o esforço dos voluntários e parceiros ao longo dos 25 anos completados neste domingo: “Quando as pessoas se unem, a fé aumenta e a dor diminui”. Informações e doações: 32498450.