Aulas presenciais retornam na rede estadual

Agosto começa com a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede estadual pública no Pará nesta segunda-feira (2), um ano e quatro meses após o começo da pandemia da covid-19. Para esse retorno, de forma híbrida e escalonada, a Secretaria da Estado de Educação (Seduc) informa que garantirá os protocolos de biossegurança nas unidades escolares. Como repassa a Seduc, a queda de novos casos da doença e o avanço na imunização da população foram fatores determinantes para que o Governo do Pará definisse a retomada.

Ainda em 23 de julho, o governador Helder Barbalho apresentou à população o Plano de Retorno às Aulas Presenciais, elaborado com base nos estudos científicos e dentro dos parâmetros exigidos pelos órgãos de vigilância em saúde. A partir desse documento, neste primeiro momento, apenas 25% dos alunos em cada turma, que estão nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, 3ª série do Ensino Médio e as etapas finais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), retornam às atividades.

O retorno das aulas ocorrerá de forma híbrida e gradativa. Os estudantes poderão se decidir pelo método de ensino presencial ou continuar de maneira remota, por meio do movimento “Todos Em Casa Pela Educação”. Agora, as atividades retornarão com atendimento presencial escalonado (25%, 50%, 100%), do total de alunos de cada turma, mediante os protocolos sanitários

Para a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, "todas as demais atividades estão retornando e as nossas escolas precisam reabrir". "Estamos adotando várias medidas sanitárias para que a segurança da comunidade esteja garantida. Contamos com o apoio de todos e esperamos ansiosos pelo retorno dos professores, alunos e todos os servidores, para que juntos possamos fazer uma educação de qualidade, porque só ela transforma a vida das pessoas”, observa.

Preparativos

Desde o ano passado, a Seduc tem enviado recomendações e disponibilizou suprimento de fundos para que as unidades da rede estadual fizessem a instalação de pias plásticas, adquirissem sabão líquido, toalha de papel, álcool em gel e termômetros com infravermelho para aferição da temperatura. Outra ação estratégica será o espaçamento entre as carteiras, além da demarcação dos ambientes escolares, em respeito aos protocolos sanitários em prevenção à covid-19.

Escolas em Belém e no interior do Estado passaran por limpeza geral, reparos na estrutura física e pela delimitaçaõ de espaços. A Seduc elaborou uma série de diretrizes, a fim de que os gestores coloquem em prática esses direcionamentos nos espaços de aprendizagem.

As comunidades escolares serão orientadas a lavar as mãos com águas e sabão ou utilizar álcool em gel 70% na entrada da escola, ao usar os banheiros e antes dos lanches. O uso de máscara será obrigatório nos ambientes escolares. Cada aluno deverá levar seu copo, caneca ou garrafa de água. Os estudantes devem evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, com o intuito de evitar a propagação do vírus, como orienta a Secretaria de Educação.

O acesso à escola será restrito a alunos, professores e funcionários, os quais deverão obedecer rigidamente os protocolos de higiene.

Devem ser evitados evento que possam provocar aglomeração de pessoas no espaço e/ou entorno da escola. O distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas deverá ser assegurado em filas e no momento da distribuição dos alunos nas salas de aulas, por meio de sinalização no piso e paredes. O número de estudantes será limitado por sala, conforme previsto no Plano de Retorno às Aulas Presenciais.

A Seduc orienta que ambientes coletivos, como auditórios, sala dos professores, refeitórios, biblioteca, laboratórios, entre outros, vão ser limitados a pequenos grupos e respeitando o distanciamento entre as pessoas. Caso haja intervalo para a distribuição de merenda escolar, deverá ser realizada obedecendo todos os protocolos sanitários em prevenção à covid-19. Neste primeiro momento, as aulas de educação física serão preferencialmente realizadas de forma teórica.

"É importante destacar que, uma das principais estratégias para garantir o retorno das aulas presenciais, de forma segura, foi a inclusão dos profissionais da educação no Plano de Vacinação contra a covid-19. A imunização está sendo realizada conforme o calendário de organização e planejamento integrado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e os gestores municipais, cujas primeiras doses de vacinas foram distribuídas a partir do dia 20 de maio deste ano", externou a Seduc.